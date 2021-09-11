"Не отступайте, друзья!" Замглавы Меджлиса Джелялов сделал заявление по поводу своего ареста в Крыму

Джелялов: Во время обыска в моем доме сотрудник, его производивший, между прочим сказал: "Ваше оружие – слово. А это гораздо опаснее". Мое "оружие" со мной Фото: Крымская солидарность / Facebook

Об этом заявил сам Джелялов, его письмо опубликовал в Facebook адвокат Николай Полозов.

"[Российская власть] по-прежнему демонстрирует готовность изгонять, изолировать людей, продолжающих открытую борьбу за демократические ценности и свободы, во имя интересов своего народа и государства. Я был готов к такому развитию событий и по примеру старших братьев не собираюсь отступать от собственных убеждений!" – написал Джелялов.

Он сообщил, что намерен в СИЗО продолжать борьбу доступными способами.

"Друзья! [...] Во время обыска в моем доме сотрудник, его производивший, между прочим сказал: "Ваше оружие – слово. А это гораздо опаснее". Так что мое "оружие" со мной. Мое слово со мной. Мое слово с вами! Не отступайте! Не останавливайтесь! Не медлите!" – заявил замглавы Меджлиса.

Отдельно он обратился к крымским татарам, призвав их не опускать руки.

"Мой народ! Не верьте лицемерным обличителям, которые будут увещевать, что жертва насилия сама повинна в насилии над ней! Они скажут, что я сам "нарывался", что сиди я тихо, остался бы дома с семьей. Но нам непозволительно себя так вести. Восемь лет назад вы, мой народ, делегировали мне право представлять ваши интересы. Наградили высоким статусом и ответственностью, перед лицом которой я не мог молчать и прятаться. Я выбрал этот путь осознанно и не сверну с него. Со мной рядом моя любимая жена, мои близкие друзья, весь мой народ и весь мир. И никаким стенам этого не изменить. Не опускайте руки! Пусть сотворенное со мной не вселяет в вас страх, а ведь это одна из их целей. Наши предки гордо пронесли небесное знамя с золотой тамгой. Сделать это должны и мы!" – добавил Джелялов.