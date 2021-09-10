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"Мы не просители, не жертвы, не бедные родственники". Кулеба рассказал о приоритетах Украины во внешней политике

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Кулеба: Битва за Крым это битва за Украину
Кулеба: Битва за Крым – это битва за Украину
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 сентября во время выступления в Верховной Раде заявил, что Крымская платформа начала работать на трех уровнях – правительственном, парламентском и экспертном, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Крымская платформа и визит главы украинского государства в США – это два сигнала миру, что Украина снова в игре. Мы не просители, не жертвы, не бедные родственники. Украина – не жертва, Украина – спасатель", – подчеркнул министр.

По его словам, Украина повышает авторитет на мировой арене участием в Люблинском треугольнике, ассоциированном трио с Грузией и Молдовой.

"Стратегия внешнеполитической деятельности Украины практически сводит к нулю риск изменения курса государства из-за смены политических элит или политической турбулентности", – заявил Кулеба.

Он отметил, что проведением саммита Крымской платформы Украина впервые вынесла вопрос оккупированного полуострова на международный уровень.

"Впервые у нас есть реальный механизм, который ведет к деоккупации полуострова. Участники одобрили декларацию, в которой зафиксировали готовность вместе с Украиной заниматься деоккупацией. Декларация Крымской платформы остается открытой", – отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что Крымская платформа станет драйвером многих важных решений в Украине и за рубежом, которые приблизят деоккупацию.

"Я хочу четко обозначить: битва за Крым – это битва за Украину. Кто бы что ни говорил, какими бы ироничными ни были улыбки скептиков, но если мы откажемся от активной деоккупации Крыма, суверенной Украины не будет. Мы не сдадим исторический экзамен на зрелость, на способность безапелляционно защищать национальные интересы", – сказал министр.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

Теги: Крым, Украина, оккупация, Дмитрий Кулеба, политика, Крымская платформа
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