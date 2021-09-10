"Мы не просители, не жертвы, не бедные родственники". Кулеба рассказал о приоритетах Украины во внешней политике

Кулеба: Битва за Крым – это битва за Украину Фото: EPA

"Крымская платформа и визит главы украинского государства в США – это два сигнала миру, что Украина снова в игре. Мы не просители, не жертвы, не бедные родственники. Украина – не жертва, Украина – спасатель", – подчеркнул министр.

По его словам, Украина повышает авторитет на мировой арене участием в Люблинском треугольнике, ассоциированном трио с Грузией и Молдовой.

"Стратегия внешнеполитической деятельности Украины практически сводит к нулю риск изменения курса государства из-за смены политических элит или политической турбулентности", – заявил Кулеба.

Он отметил, что проведением саммита Крымской платформы Украина впервые вынесла вопрос оккупированного полуострова на международный уровень.

"Впервые у нас есть реальный механизм, который ведет к деоккупации полуострова. Участники одобрили декларацию, в которой зафиксировали готовность вместе с Украиной заниматься деоккупацией. Декларация Крымской платформы остается открытой", – отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что Крымская платформа станет драйвером многих важных решений в Украине и за рубежом, которые приблизят деоккупацию.

"Я хочу четко обозначить: битва за Крым – это битва за Украину. Кто бы что ни говорил, какими бы ироничными ни были улыбки скептиков, но если мы откажемся от активной деоккупации Крыма, суверенной Украины не будет. Мы не сдадим исторический экзамен на зрелость, на способность безапелляционно защищать национальные интересы", – сказал министр.