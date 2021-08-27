Зеленский утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины

Решение СНБО датировано 30 июля
. В нем говорится, что "цель внешнеполитической деятельности Украины – утверждение Украины в мире как сильного и авторитетного европейского государства, способного обеспечить благоприятные внешние условия для устойчивого развития и реализации своего потенциала, экономики и украинского общества".
"В основе внешнеполитической деятельности Украины – стратегический курс государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО), закрепленный в Конституции Украины", – сказано в документе, утвержденном СНБО.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Стратегия внешнеполитической деятельности Украины обозначила шесть приоритетных направлений.
- Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Противодействие агрессивной политике РФ.
- Курс на членство в ЕС и НАТО.
- Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.
- Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом.
- Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.