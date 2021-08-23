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Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Деркача и других лиц из санкционного списка США

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Зеленский ввел в действие решение о санкциях
Зеленский ввел в действие решение о санкциях
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 20 августа о санкциях.

Указом №378/2021 президент ввел санкции против пяти лиц, среди которых внефракционный украинский нардеп Андрей Деркач, российско-украинский политтехнолог Константин Килимник, украинский экс-дипломат и политолог Андрей Телиженко. Также санкции введени против Антона Симоненко и Петра Журавля.

Ограничительные меры будут действовать три года.

Против указанных лиц в январе 2021 года ввели санкции Соединенные Штаты Америки из-за попытки повлиять на выборы президента в 2020 году. Симоненко и Журавля Минфин США называл сторонниками и членами команды Деркача.

Контекст:

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре 2020 года опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом, а сейчас президентом США Джо Байденом.

США ввели против Деркача и еще ряда лиц санкции за попытку повлиять на выборы президента.

СНБО ввел санкции против Деркача 20 августа.

Теги: США, санкции, СНБО, Андрей Деркач, Владимир Зеленский
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