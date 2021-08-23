Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Деркача и других лиц из санкционного списка США

Указом №378/2021 президент ввел санкции против пяти лиц, среди которых внефракционный украинский нардеп Андрей Деркач, российско-украинский политтехнолог Константин Килимник, украинский экс-дипломат и политолог Андрей Телиженко. Также санкции введени против Антона Симоненко и Петра Журавля.
Ограничительные меры будут действовать три года.
Против указанных лиц в январе 2021 года ввели санкции Соединенные Штаты Америки из-за попытки повлиять на выборы президента в 2020 году. Симоненко и Журавля Минфин США называл сторонниками и членами команды Деркача.
Деркач в мае, июне, июле и сентябре 2020 года опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом, а сейчас президентом США Джо Байденом.
США ввели против Деркача и еще ряда лиц санкции за попытку повлиять на выборы президента.
СНБО ввел санкции против Деркача 20 августа.