Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Деркача и других лиц из санкционного списка США

Указом №378/2021 президент ввел санкции против пяти лиц, среди которых внефракционный украинский нардеп Андрей Деркач, российско-украинский политтехнолог Константин Килимник, украинский экс-дипломат и политолог Андрей Телиженко. Также санкции введени против Антона Симоненко и Петра Журавля.

Ограничительные меры будут действовать три года.

Против указанных лиц в январе 2021 года ввели санкции Соединенные Штаты Америки из-за попытки повлиять на выборы президента в 2020 году. Симоненко и Журавля Минфин США называл сторонниками и членами команды Деркача.