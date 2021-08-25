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"Сделали из СНБО какого-то инквизитора": Данилов заявил, что Кличко вызывали в СНБО из-за проблем с водой в Киеве

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Данилов об СНБО: Ничего страшного нет. Мы там ничего не делаем, мы спокойно рассматриваем те или иные вопросы
Данилов об СНБО: Ничего страшного нет. Мы там ничего не делаем, мы спокойно рассматриваем те или иные вопросы
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что мэра Киева Виталия Кличко 20 августа вызывали на заседание СНБО из-за проблем с водой в Киеве. Об этом он сказал журналистам 24 августа, пишет УНИАН.

Отвечая на вопрос, когда состоится следующее заседание СНБО и будут ли на него снова приглашать Кличко, Данилов отметил, что если возникают вопросы, которые касаются какого-то города, то соответствующего городского голову могут приглашать, чтобы "выяснить, что происходит в его городе", и ничего "пугающего" в этом нет.

"Мы с Кличко должны сейчас разбираться, что происходит в Киеве с водой. Я могу сказать: то, что происходит с водой, – мы раз обратились, два обратились, три обратились – оно стоит все на месте. Об этой Бортнической станции – уже сколько я в политике, столько о ней слышу: с 1994 года. Ее как не было, так и нет. Пусть определяются, что они с этим должны делать. Это же здоровье киевлян", – подчеркнул секретарь СНБО.

На вопрос, действительно ли Кличко получил приглашение на заседание СНБО 20 августа лишь за два часа до его начала, Данилов сказал, что Кличко предупредили в 13.15, когда решили, что соответствующий вопрос необходимо заслушать.

"Заслушать – ничего страшного нет... Сделали из СНБО какого-то инквизитора. Мы там ничего не делаем, мы спокойно рассматриваем те или иные вопросы", – сказал он.

Дату следующего заседания СНБО Данилов не назвал, лишь напомнил, что ее назначает президент.

Кличко заявлял, что Офис президента пригласил его на заседание СНБО 20 августа, но он не смог присутствовать, так как находился в Черниговской области.

Кличко не уточнил, сообщали ли ему, почему приглашают на заседание. Повестку дня СНБО официально не оглашали. СМИ писали, что на этом заседании Кличко могут уволить с должности главы КГГА. 

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заверял, что вопроса увольнения Кличко на повестке заседания СНБО нет.

Уже после заседания Данилов, упоминая о Кличко, отметил, что "СНБО, к примеру, может обратить внимание на качество воды в Киеве". В то же время пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров утверждал, что Кличко приглашали из-за разрушения архитектурного наследия столицы

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В 2019 году тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кабмин через некоторое время согласовал увольнение, но указ президента так и не был подписан. Кличко подал против Богдана и Кабмина иск в суд, а на Богдана также пожаловался в полицию.

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

В мае 2021 года в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже "в махровые времена" экс-президента Виктора Януковича.

16 августа Кличко записал видеообращение и заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника".

Теги: Киев, Виталий Кличко, СНБО, Бортничи, Алексей Данилов
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