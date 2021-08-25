"Сделали из СНБО какого-то инквизитора": Данилов заявил, что Кличко вызывали в СНБО из-за проблем с водой в Киеве

Данилов об СНБО: Ничего страшного нет. Мы там ничего не делаем, мы спокойно рассматриваем те или иные вопросы Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Отвечая на вопрос, когда состоится следующее заседание СНБО и будут ли на него снова приглашать Кличко, Данилов отметил, что если возникают вопросы, которые касаются какого-то города, то соответствующего городского голову могут приглашать, чтобы "выяснить, что происходит в его городе", и ничего "пугающего" в этом нет.

"Мы с Кличко должны сейчас разбираться, что происходит в Киеве с водой. Я могу сказать: то, что происходит с водой, – мы раз обратились, два обратились, три обратились – оно стоит все на месте. Об этой Бортнической станции – уже сколько я в политике, столько о ней слышу: с 1994 года. Ее как не было, так и нет. Пусть определяются, что они с этим должны делать. Это же здоровье киевлян", – подчеркнул секретарь СНБО.

На вопрос, действительно ли Кличко получил приглашение на заседание СНБО 20 августа лишь за два часа до его начала, Данилов сказал, что Кличко предупредили в 13.15, когда решили, что соответствующий вопрос необходимо заслушать.

"Заслушать – ничего страшного нет... Сделали из СНБО какого-то инквизитора. Мы там ничего не делаем, мы спокойно рассматриваем те или иные вопросы", – сказал он.

Дату следующего заседания СНБО Данилов не назвал, лишь напомнил, что ее назначает президент.

Кличко заявлял, что Офис президента пригласил его на заседание СНБО 20 августа, но он не смог присутствовать, так как находился в Черниговской области.

Кличко не уточнил, сообщали ли ему, почему приглашают на заседание. Повестку дня СНБО официально не оглашали. СМИ писали, что на этом заседании Кличко могут уволить с должности главы КГГА.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заверял, что вопроса увольнения Кличко на повестке заседания СНБО нет.

Уже после заседания Данилов, упоминая о Кличко, отметил, что "СНБО, к примеру, может обратить внимание на качество воды в Киеве". В то же время пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров утверждал, что Кличко приглашали из-за разрушения архитектурного наследия столицы.