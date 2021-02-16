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Реконструкция Бортнической станции аэрации завешена на 50% – "Киевметрострой"

Завершение строительства насосной станции планируется до конца 2021 года, сообщил председатель правления – генеральный директор ОАО "АК "Киевводоканал" Дмитрий Новицкий. В "Киевметрострое", который выполняет работы как подрядчик, подтвердили, что реконструкция идет по плану.

   
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Новое насосное оборудование должно обеспечить надежность подачи сточных вод
Новое насосное оборудование должно обеспечить надежность подачи сточных вод
Фото: aspi.com.ua

До конца декабря этого года реконструкция сооружений Бортнической станции аэрации (БСА), которую проводит ОАО "Киевметрострой", будет завершена, сообщил в комментарии порталу ASPI News председатель правления – генеральный директор ОАО "АК "Киевводоканал" Дмитрий Новицкий.

"Это важнейший проект для киевлян. Насосная станция будет собирать канализационные стоки столицы для последующей их транспортировки на очистные сооружения БСА. Стоимость проекта – более 600 млн грн. На сегодня уже выполнена большая часть работ, и завершение строительства насосной станции планируется до конца 2021 года", – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Заместитель начальника участка СМУ-3 ОАО "Киевметрострой" Дмитрий Гресько сообщил, что готовность насосной станции составляет 50% и к заявленному сроку, декабрю 2021 года, объект будет построен. Новое насосное оборудование производительностью 600 тыс. м³ в сутки обеспечит надежность подачи сточных вод, существующая станция может обеспечить прокачку только 200 тыс. м³.

"Обновленная Бортническая станция аэрации станет современным экологическим фильтром европейской столицы; Отдельно надо сказать о насосной станции. Так, на аналогичные сооружения в мире дают гарантию срока эксплуатации 40–50 лет. Впрочем, международная практика показывает, что технологии, которые использует при строительстве объекта ОАО "Киевметрострой", удлиняют срок функционирования подобных сооружений до 100 лет", – сказал Новицкий.

Директор управления капитального строительства ОАО "АК "Киевводоканал" Антон Буяр добавил, что станцию уже комплектуют оборудованием.

"Наиболее сложное и интересное здание – 12-метровая подземная часть насосной станции. Среди всех украинских строительных предприятий только ОАО "Киевметрострой" владеет современными технологиями, которые позволяют возводить такие сооружения. Сейчас мы уже начали комплектацию насосного оборудования", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Інформагентство АСПІ / ASPI news / YouTube

В июне 2015 года правительство Японии предоставило Украине кредитные гарантии на сумму $1,5 млрд. Из них $1 млрд был предназначен для реконструкции Бортнической станции аэрацииПодготовка к реконструкции началась в сентябре 2020 года, в октябре начались основные работы по строительству насосной станции первого подъема, которые выполняет ОАО "Киевметрострой".

БСА – единственная станция очистки сточных канализационных вод в Киеве, она также обслуживает Бортничи, Вышгород, Вишневое, Гатное, Гнедин, Ирпень, Коцюбинское, Новоселки, Петропавловскую Борщаговку, Погребы, Софиевскую Борщаговку, Чабаны и Счастливое.

Станция предназначена для полной биологической очистки бытовых сточных вод и стоков промышленных предприятий после предварительной их очистки на самих предприятиях. Первый блок станции был введен в эксплуатацию в 1965 году, сейчас изношенность оборудования станции составляет 80%.

Теги: Виталий Кличко, строительство, Киевводоканал, Бортничи, насосная станция, канализация, Дмитрий Новицкий, Киевметрострой
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