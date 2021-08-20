"Перепутали КГГА с Минкультом". Кличко отреагировал на решение СНБО по усадьбе Барбана

20 августа СНБО принял решение восстановить разрушенную часть усадьбы Барбана, а также провести аудит всех архитектурных ценностей на территории Украины.

"Создается впечатление, что СНБО перепутал КГГА с Минкультом… Варварски разрушена усадьба Барбана, потому что Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6", – пояснил Кличко.

По его словам, Минкульт три года "полностью игнорирует представление КГГА о внесении 1469 объектов в Реестр культурного наследия". По мнению Кличко, из-за МКИП разрушаются в Киеве Гостиный двор и другие "сотни объектов по всей стране".

"Поднятый на заседании СНБО вопрос памятников архитектуры действительно перезрел. Именно поэтому на ближайшей сессии Киевсовет рассмотрит проект решения об определении перечня объектов культурного наследия XIX–ХХ веков, которым может угрожать уничтожение или повреждение. И введет мораторий на их реконструкцию, – отметил мэр Киева. – Если Минкульт не способен, мы поможем".

Кличко пригласили на заседание СНБО 20 августа из-за развала архитектурного наследия Киева, говорил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Кличко заявлял, что не сможет присутствовать на заседании СНБО, так как находится в Черниговской области.

Повестку дня СНБО официально не оглашали. СМИ писали, что на этом заседании Кличко могут уволить с должности главы КГГА. По данным шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной на сегодняшнее утро, кандидатуры на место Кличко не было, так как "покупать билет на войну никто не хочет".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заверял, что вопроса увольнения Кличко на повестке заседания СНБО нет.