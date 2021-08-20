ГОРДОН
 
 
КИЕВ

"Перепутали КГГА с Минкультом". Кличко отреагировал на решение СНБО по усадьбе Барбана

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Поднятый на заседании СНБО вопрос памятников архитектуры действительно перезрел, отметил Кличко
Поднятый на заседании СНБО вопрос памятников архитектуры действительно перезрел, отметил Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) заинтересовался памятниками архитектуры в Украине, поскольку Министерство культуры (МКИП) "долгое время не выполняет свои прямые обязанности". Об этом, комментируя решение СНБО по усадьбе Барбана в Киеве, написал в Facebook мэр столицы и глава Киевской городской госадминистрации (КГГА) Виталий Кличко.

20 августа СНБО принял решение восстановить разрушенную часть усадьбы Барбана, а также провести аудит всех архитектурных ценностей на территории Украины.

"Создается впечатление, что СНБО перепутал КГГА с Минкультом… Варварски разрушена усадьба Барбана, потому что Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6", – пояснил Кличко.

По его словам, Минкульт три года "полностью игнорирует представление КГГА о внесении 1469 объектов в Реестр культурного наследия". По мнению Кличко, из-за МКИП разрушаются в Киеве Гостиный двор и другие "сотни объектов по всей стране".

"Поднятый на заседании СНБО вопрос памятников архитектуры действительно перезрел. Именно поэтому на ближайшей сессии Киевсовет рассмотрит проект решения об определении перечня объектов культурного наследия XIX–ХХ веков, которым может угрожать уничтожение или повреждение. И введет мораторий на их реконструкцию, – отметил мэр Киева. – Если Минкульт не способен, мы поможем".

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/3018429438375589

Кличко пригласили на заседание СНБО 20 августа из-за развала архитектурного наследия Киева, говорил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Кличко заявлял, что не сможет присутствовать на заседании СНБО, так как находится в Черниговской области.

Повестку дня СНБО официально не оглашали. СМИ писали, что на этом заседании Кличко могут уволить с должности главы КГГА. По данным шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной на сегодняшнее утро, кандидатуры на место Кличко не было, так как "покупать билет на войну никто не хочет".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заверял, что вопроса увольнения Кличко на повестке заседания СНБО нет.

Контекст:

В пятницу в Киеве в 5.00 строительная техника уничтожила дом Барбана конца XIX века. Соответствующее видео опубликовал в Facebook активист Олег Симороз.

"Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на улице Обсерваторной, 6, застройщик ночью в 5.00 под прикрытием 30 титушок загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века", – написал Симороз.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту самоуправства с застройкой усадьбы Барбана в Киеве.

Накануне в МКИП заявляли в Facebook, что "из-за бездействия киевской власти" столица "теряет несколько памятников архитектуры" – усадьбы Барбана и Осипа Родина.

"Предписания МКИП о запрете строительства проигнорированы. Других законных механизмов повлиять на ситуацию министерство не имеет", – отмечали в ведомстве.

Глава Минкульта Александр Ткаченко снос дома Барбана в Киеве описал в Telegram двумя словами: ужас и стыд. "Стыд – за столичную власть, которая не в состоянии сдержать взбесившихся застройщиков. Ужас – от понимания, к чему такой беспредел может привести", – пояснил Ткаченко.

В ответ Кличко обвинил Минкульт и полицию в том, что они не предотвратили снос дома.

Усадьба титулярного советника Александра Барбана была построена в 1891 году. Это был одноэтажный дом, украшенный неоклассической отделкой. Застройщик и владелец здания на улице Обсерваторной, 6 – ООО "Информационная группа "Агентство столичных сообщений", писало LB.ua.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Украина, памятник, КГГА, СНБО, культура, Гостиный двор, снос, строительство, застройка, Минкульт, история, аудит, архитектура, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стала известна причина смерти звезды фильма "Убить Билла"
Стала известна причина смерти звезды фильма "Убить Билла"
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
"Секси-бомба", "Да уж, телочка отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Секси-бомба", "Да уж, телочка – отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
71-летний актер Борис Щербаков рассказал о своей госпитализации и тесте на коронавирус
71-летний актер Борис Щербаков рассказал о своей госпитализации и тесте на коронавирус
"Изумительно", "Очень сказочно". 54-летняя Кидман засветила голые бедра на обложке австралийского глянца
"Изумительно", "Очень сказочно". 54-летняя Кидман засветила голые бедра на обложке австралийского глянца
"Ангелочек мой". 52-летний Авраам Руссо показал семилетнюю дочь
"Ангелочек мой". 52-летний Авраам Руссо показал семилетнюю дочь
"Девушка, вам лучше получить водительские права". Пэрис Хилтон проехалась на самокате по своей квартире
"Девушка, вам лучше получить водительские права". Пэрис Хилтон проехалась на самокате по своей квартире
"Пример не очень хороший". 48-летняя Наташа Королева позировала на постаменте памятника кошке
"Пример не очень хороший". 48-летняя Наташа Королева позировала на постаменте памятника кошке
Зеленский в вышиванке и джинсовых шортах выполнил 30 повторов своего любимого упражнения. Видео
Зеленский в вышиванке и джинсовых шортах выполнил 30 повторов своего любимого упражнения. Видео
71-летнего российского актера Бориса Щербакова госпитализировали с COVID-19 – СМИ
71-летнего российского актера Бориса Щербакова госпитализировали с COVID-19 – СМИ
  "Долго в декрете засиживаться не буду". Родившая третьего сына Осадчая рассказала, когда состоится премьера нового сезона "Світського життя"
  "Долго в декрете засиживаться не буду". Родившая третьего сына Осадчая рассказала, когда состоится премьера нового сезона "Світського життя"
"О боже, какой мужчина", "Дядя Вова – мощь". Кличко-младший выложил в сеть фото в мокрых плавках
"О боже, какой мужчина", "Дядя Вова – мощь". Кличко-младший выложил в сеть фото в мокрых плавках
20 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
20 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Жопа – как орех, так и просится на грех", "Залюбуешься". Каминская обнародовала пикантное фото в купальнике
"Жопа – как орех, так и просится на грех", "Залюбуешься". Каминская обнародовала пикантное фото в купальнике
20 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
20 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Пригласил, чтобы посмотреть на меня не потную". Участница "Танцев со звездами" Оруджова оголила плечи на прогулке с партнером по шоу
"Пригласил, чтобы посмотреть на меня не потную". Участница "Танцев со звездами" Оруджова оголила плечи на прогулке с партнером по шоу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой
"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS