Документацию по усадьбе Барбана, которую разрушили в Киеве, одобрил Минкульт – СМИ

В обнародованных документах за подписью замминистра культуры Тамары Мазур компании "Информационная группа "Агентство столичных сообщений" дано разрешение на земляные работы на Обсерваторной, 6. Заместитель министра культуры подписала, согласно опубликованным фотокопиям, согласование для застройщика историко-градостроительного обоснования на объект и проектную документацию. Также агентство опубликовало справку от директора Института археологии, который сообщил, что на этой территории нет объектов, которые бы представляли интерес для историков.

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Фото: ukranews.com Фото: ukranews.com Фото: ukranews.com Фото: ukranews.com Фото: ukranews.com Фото: ukranews.com

Об ответственности Министерства культуры за уничтожение усадьбы Барбана заявил сегодня мэр Киева, глава партии УДАР Виталий Кличко.

"Здание, которое было варварски снесено застройщиком сегодня ночью, не было внесено Министерством культуры в Реестр объектов культурного наследия. И Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6", – цитируют Кличко "Українські новини".

Городской голова считает, что для того, чтобы другие объекты культурного наследия Киева не были уничтожены, Министерство культуры должно рассмотреть представление КГГА.

"Обращаюсь в Министерство культуры, вместо громких заявлений в социальных сетях все же выполнить свою работу и рассмотреть представление КГГА о внесении в Реестр объектов культурного наследия 1469 объектов, которые были представлены и до сих пор не рассмотрены с 2018 года", – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы отметил, что недавно городские власти отреагировали на обращение местных жителей, которые выступали против застройки усадьбы Барбана, и созвали по этому вопросу комиссию, но представители застройщика на заседание не пришли.