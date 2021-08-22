"Очень странная история". В Офисе президента заявили, что Кличко все же попал на встречу с Меркель

Ранее сегодня Кличко сообщил, что охрана отказалась пропускать его в аэропорт, заявив, что его имени нет в списках, несмотря на то, что он как мэр Киева по протоколу должен был участвовать во встрече, как это было во время прошлых визитов Меркель в Украину.
Подоляк назвал заявление Кличко "очень странной историей", которая к реалиям "имеет очень опосредованное отношение".
"В подобных случаях протокол всегда работает четко – определяет порядок встречи, кто встречает, уровень представительства от страны и так далее. Все встречающие предупреждаются накануне, согласуется формат и расстановка. Даже если возникает дополнительная потребность кого-то срочно добавить, протокол это быстро делает. Как факт – Кличко участвовал во встрече", – утверждает Подоляк.
Он также заявил, что такие скандалы является тактикой пиар-команды Кличко, чтобы привлекать к нему внимание и "пытаться дискредитировать и государство, и исполнительную вертикаль, в которой, кстати, сам Кличко все еще работает как глава КГГА".
В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.
В 2019 году тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кабмин через некоторое время согласовал увольнение, но указ президента так и не был подписан. Кличко подал против Богдана и Кабмина иск в суд, а на Богдана также пожаловался в полицию.
Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.
В последнее время отношения между Кличко и центральной властью вновь обострились.
В мае 2021 года в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже "в махровые времена" экс-президента Виктора Януковича.
16 августа Кличко записал видеообращение и заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника".