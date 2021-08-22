"Очень странная история". В Офисе президента заявили, что Кличко все же попал на встречу с Меркель

Подоляк (на фото) утверждает, что Кличко присутствовал на встрече Меркель в аэропорту Борисполь Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Ранее сегодня Кличко сообщил, что охрана отказалась пропускать его в аэропорт, заявив, что его имени нет в списках, несмотря на то, что он как мэр Киева по протоколу должен был участвовать во встрече, как это было во время прошлых визитов Меркель в Украину.

Подоляк назвал заявление Кличко "очень странной историей", которая к реалиям "имеет очень опосредованное отношение".

"В подобных случаях протокол всегда работает четко – определяет порядок встречи, кто встречает, уровень представительства от страны и так далее. Все встречающие предупреждаются накануне, согласуется формат и расстановка. Даже если возникает дополнительная потребность кого-то срочно добавить, протокол это быстро делает. Как факт – Кличко участвовал во встрече", – утверждает Подоляк.

Он также заявил, что такие скандалы является тактикой пиар-команды Кличко, чтобы привлекать к нему внимание и "пытаться дискредитировать и государство, и исполнительную вертикаль, в которой, кстати, сам Кличко все еще работает как глава КГГА".