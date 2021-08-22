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"Очень странная история". В Офисе президента заявили, что Кличко все же попал на встречу с Меркель

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Подоляк (на фото) утверждает, что Кличко присутствовал на встрече Меркель в аэропорту Борисполь
Подоляк (на фото) утверждает, что Кличко присутствовал на встрече Меркель в аэропорту Борисполь
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

В Офисе президента Украины заявили, что мэра Киева, главу КГГА Виталия Кличко в конце концов пропустили на встречу канцлера Германии Ангелы Меркель в аэропорту Борисполь. Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии "Радіо Свобода".

Ранее сегодня Кличко сообщил, что охрана отказалась пропускать его в аэропорт, заявив, что его имени нет в списках, несмотря на то, что он как мэр Киева по протоколу должен был участвовать во встрече, как это было во время прошлых визитов Меркель в Украину.

Подоляк назвал заявление Кличко "очень странной историей", которая к реалиям "имеет очень опосредованное отношение".

"В подобных случаях протокол всегда работает четко – определяет порядок встречи, кто встречает, уровень представительства от страны и так далее. Все встречающие предупреждаются накануне, согласуется формат и расстановка. Даже если возникает дополнительная потребность кого-то срочно добавить, протокол это быстро делает. Как факт – Кличко участвовал во встрече", – утверждает Подоляк.

Он также заявил, что такие скандалы является тактикой пиар-команды Кличко, чтобы привлекать к нему внимание и "пытаться дискредитировать и государство, и исполнительную вертикаль, в которой, кстати, сам Кличко все еще работает как глава КГГА".

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В 2019 году тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кабмин через некоторое время согласовал увольнение, но указ президента так и не был подписан. Кличко подал против Богдана и Кабмина иск в суд, а на Богдана также пожаловался в полицию.

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

В последнее время отношения между Кличко и центральной властью вновь обострились. 

В мае 2021 года в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже "в махровые времена" экс-президента Виктора Януковича.

16 августа Кличко записал видеообращение и заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника".

Теги: Киев, Виталий Кличко, Ангела Меркель, КГГА, Офис президента Украины, встреча, Михаил Подоляк, мэр
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