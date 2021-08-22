"Силой прорываться не буду". Кличко не пустили встречать Меркель в аэропорту Борисполь

"Прибыл в аэропорт Борисполь, где по протоколу как мэр столицы должен был встречать Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра впервые. Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Или получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?" – написал Кличко.
На опубликованном видео видно, как Кличко общается с охранником и спрашивает, почему его не пускают на мероприятие.
"Виталий Владимирович, вас в списках нет", – ответил ему охранник.
Кличко в ответ на запрет посетить встречу с Меркель позже в Telegram опубликовал соответствующую картинку.
Меркель 22 августа запланировала визит в Киев. До приезду в Украину она была в Москве на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Они обсуждали газопровод "Северный поток – 2" и транзит газа через Украину после 2024 года.
Согласно программе визита канцлера Германии в Украину, сначала Меркель возложит цветы к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата. Потом президент Украины Владимир Зеленский вручит ей орден Свободы. Два лидера обсудят двусторонние отношения, экономическую политику, реформы в Украине и выполнение Минских договоренностей. В конце визита Меркель встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Последняя на данный момент встреча Зеленского и Меркель состоялась 12 июля в Германии и длилась более четырех часов. По ее итогам канцлер пообещала, что Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Меркель также сказала, что Украина для Германии остается страной для транзита газа, "даже в случае, если "Северный поток – 2" будет достроен".
Визит Меркель в Украину 22 августа – логическое продолжение контактов Зеленского в четырехугольнике Вашингтон – Брюссель – Берлин – Киев, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.