"Силой прорываться не буду". Кличко не пустили встречать Меркель в аэропорту Борисполь

"Прибыл в аэропорт Борисполь, где по протоколу как мэр столицы должен был встречать Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра впервые. Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Или получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?" – написал Кличко.

На опубликованном видео видно, как Кличко общается с охранником и спрашивает, почему его не пускают на мероприятие.

"Виталий Владимирович, вас в списках нет", – ответил ему охранник.

Кличко в ответ на запрет посетить встречу с Меркель позже в Telegram опубликовал соответствующую картинку.