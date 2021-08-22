У Меркель зазвонил телефон в начале переговоров с Путиным. Видео

Во время приветственного слова Путина раздалась мелодия звонка телефона и сначала никто, казалось, не знал, как реагировать. Но затем Меркель достала из кармана телефон и, очевидно, выключила его или перевела в беззвучный режим, отметило агентство.
На видео, которое опубликовано в Тelegram-канале RIA Kremlin Pool, видно, как звонок Меркель раздался во время того, как Путин говорил о "развитии экономики".
Путин не обратил внимание на произошедшее, но сказал, что с Меркель он "постоянно находится в телефонном контакте".
Меркель провела переговоры с Путиным в Москве 20 августа. Обсуждались, в частности, "Северный поток – 2" и транзит газа через Украину после 2024 года.
Встреча проходила в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, отметило "РИА-Новости". В беседе, помимо Путина и Меркель, принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков. С немекой стороны в переговорах участвовали официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства немецкого канцлера Ута Кристина Байнхофф.
22 августа Меркель совершит визит в Киев.
В новогоднем обращении к нации 1 января 2021 года Меркель сообщила о решении не баллотироваться на должность канцлера. Тогда она сказала, что никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год.