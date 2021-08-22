У Меркель зазвонил телефон в начале переговоров с Путиным. Видео

Во время приветственного слова Путина раздалась мелодия звонка телефона и сначала никто, казалось, не знал, как реагировать. Но затем Меркель достала из кармана телефон и, очевидно, выключила его или перевела в беззвучный режим, отметило агентство.

На видео, которое опубликовано в Тelegram-канале RIA Kremlin Pool, видно, как звонок Меркель раздался во время того, как Путин говорил о "развитии экономики".

Путин не обратил внимание на произошедшее, но сказал, что с Меркель он "постоянно находится в телефонном контакте".