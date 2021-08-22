Кличко об инциденте с визитом Меркель в аэропорту Борисполь: Власть демонстрирует мелочность и слабость

"Вместо того, чтобы думать, как укреплять украино-германские отношения, на Банковой полночи разрабатывали план, как не допустить встречи Меркель с Кличко. Убежден, во внешней политике власть должна демонстрировать консолидацию усилий, а не мелочность и слабость. А пока, к сожалению, демонстрирует слабость... Тем самым ослабляя позиции Украины!" – написал он.

Контекст:

Утром 22 августа Кличко сообщил, что охрана не пропустила его в аэропорту Борисполь, где по протоколу он должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель.

"Прибыл в аэропорт Борисполь, где по протоколу как мэр столицы должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", – отметил Кличко.