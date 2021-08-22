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ПОЛИТИКА

Кличко об инциденте с визитом Меркель в аэропорту Борисполь: Власть демонстрирует мелочность и слабость

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Виталий Кличко: На Банковой полночи разрабатывали план, как не допустить встречи Меркель с Кличко
Виталий Кличко: На Банковой полночи разрабатывали план, как не допустить встречи Меркель с Кличко
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Власть демонстрирует мелочность и слабость во внешней политике вместо консолидации усилий, заявил лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко, комментируя в своем Facebook утренний инцидент в аэропорту Борисполь, когда его не пропустили на встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Вместо того, чтобы думать, как укреплять украино-германские отношения, на Банковой полночи разрабатывали план, как не допустить встречи Меркель с Кличко. Убежден, во внешней политике власть должна демонстрировать консолидацию усилий, а не мелочность и слабость. А пока, к сожалению, демонстрирует слабость... Тем самым ослабляя позиции Украины!" – написал он.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/3019638468254686

Контекст:

Утром 22 августа Кличко сообщил, что охрана не пропустила его в аэропорту Борисполь, где по протоколу он должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель.

"Прибыл в аэропорт Борисполь, где по протоколу как мэр столицы должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", – отметил Кличко.

Теги: Виталий Кличко, Ангела Меркель, Борисполь, аэропорт, охрана, встреча
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