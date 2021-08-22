"Есть большая разница". Данилов заявил, что СНБО принимает не политические, а юридические решения

Речь об этом зашла при обсуждении санкций Совета относительно юридических и физических лиц.

"Я хотел бы, чтобы мы с вами понимали, что мы не принимаем политических решений. Мы принимаем юридические решения. Между ними есть большая разница. Это кому-то хочется назвать решения Совета нацбезопасности и обороны сугубо политическими. Мы работаем исключительно в пределах своей компетенции, исключительно в рамках Конституции, исключительно в пределах того законодательства, которое существует сегодня в нашей стране", – сказал Данилов.

По его словам, "это не всем нравится, не все к этому привыкли".

Секретарь СНБО прокомментировал попытки попавших под санкции лиц оспорить это решение.

"Мы понимаем, какие люди это оспаривают. Сказать, что для нас это была какая-то неожиданность – это не соответствует действительности. Мы понимали, что они будут защищаться. Люди, которые длительный период времени издевались над нашей страной, делали очень неприятные вещи вообще для развития нашей страны, они, конечно, должны защищаться, потому что они имеют большое состояние, они привыкли чувствовать себя так в нашей стране, как они чувствовали себя при президентах, которые были до этого, и они считали, что им за это ничего не должно быть", – объяснил Данилов.