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СНБО ввел санкции против Деркача, Гужвы и Шария, назначен глава Бюро экономической безопасности. Главное за день

Заседание СНБО состоялось 20 августа
Заседание СНБО состоялось 20 августа
Фото: president.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий пятницы, 20 августа.

Санкции СНБО против Гужвы, Деркача и Шария

Совет нацбезопасности и обороны Украины 20 августа ввел новый пакет санкций, они коснутся народного депутата Украины Андрея Деркача и ряда лиц, в отношении которых введены санкции США. Под санкции попали главред "Страны" Игорь Гужва, а также лица и предприятия, аффилированные с ним. Ограничительные меры коснутся также блогера Анатолия Шария и его медиагруппы, а также его супруги Ольги Шарий. Санкции ввели и против главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина.

Следствие по делу Медведчука – Козака завершено

Следствие в отношении нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в госизмене и разграблении национальных ценностей, завершено, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Назначен глава Бюро экономической безопасности

Кабинет Министров Украины назначил главой Бюро экономической безопасности Вадима Мельника, который до этого возглавлял Государственную фискальную службу.

Санкции США в связи с "Северным потоком – 2"

США введут санкции против одного российского судна и двух лиц, участвующих в строительстве газотранспортного проекта "Северный поток – 2", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Лица и судно, против которых введут санкции, в заявлении не называются. Агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, пожелавших остаться анонимными, пишет, что санкции введены против АО "Нобилити" из Санкт-Петербурга и страховой компании "Константа", которая была создана после того, как другие страховщики отказались участвовать в проекте, а также против судна снабжения "Остап Шеремета".

В Украину прибыл патриарх Варфоломей

В Украину впервые после предоставления томоса ПЦУ прибыл вселенский патриарх Варфоломей. Он будет в стране до 24 августа и примет участие в праздновании 30-й годовщины независимости Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Виктор Медведчук, санкции, СНБО, Госдепартамент США, Игорь Гужва, Андрей Деркач, Варфоломей, Анатолий Шарий, Энтони Блинкен, Тарас Козак, Северный поток – 2, ПЦУ, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник, дело Медведчука – Козака
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