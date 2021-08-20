Кабмин назначил главу Бюро экономической безопасности

"Назначить Мельника Вадима Ивановича директором Бюро экономической безопасности Украины сроком на пять лет", – говорится в документе.

Распоряжением №976-р правительство уволило Мельника с поста главы Государственной фискальной службы.

"Уволить Мельника Вадима Ивановича, назначенного по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, с должности председателя Государственной фискальной службы Украины по собственному желанию", – говорится в документе.

Ранее о назначении Мельника сообщали СМИ и нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Мельнику 49 лет. В 1994 году он окончил Харьковский военный университет по специальности "радиотехнические средства", а в 2000-м – Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение".

Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014–2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции. С конца 2020 года возглавлял ГФС.