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Бюро экономической безопасности возглавит глава ГФС Мельник – СМИ

СМИ сообщили, что Мельник возглавит Бюро экономической безопасности
СМИ сообщили, что Мельник возглавит Бюро экономической безопасности
Фото: Вадим Мельник / Facebook

Главой Бюро экономической безопасности станет руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник. Об этом сообщило агентство "РБК-Украина" и издание LIGA,net 20 августа, ссылаясь на источники в Кабмине.

Также об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

Кроме Мельника, в финальную часть конкурсного отбора прошли сотрудник Офиса генпрокурора Аттила Ковчи и член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль.

Контекст:

Мельник является главой ГФС с конца 2020 года. До этого возглавлял следственное управление ГФС в 2014–2016 годах и занимал разные должности в налоговой милиции.

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании Бюро экономической безопасности.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов. По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование, прошли 12 кандидатов.

Среди тех, кого не допустили, – экс-министр финансов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, его адвокат подал в суд заявление с требованием остановить проведение конкурса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Василий Горбаль, Алексей Гончаренко, ГФС, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник, Аттила Ковчи
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