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Кабмин создал Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности

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Персональный состав Совета, созданного Кабмином, должен утверждать директор БЭБ. Его пока не назначили
Персональный состав Совета, созданного Кабмином, должен утверждать директор БЭБ. Его пока не назначили
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров Украины создал Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности (БЭБ). Соответствующее решение правительство приняло на заседании 18 августа, сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Гончаренко также опубликовал проекты положения о Совете и порядке его формирования, принятые Кабмином. 

"Совет будет осуществлять общественный контроль над БЭБ, способствовать взаимодействию Бюро с общественными объединениями", – отметил нардеп. 

Согласно проекту постановления, этот коллегиальный выборный орган должен, в частности, собирать, обобщать и подавать Бюро предложения институтов гражданского общества по различным вопросам, связанным с работой БЭБ.

Совет формируется на основе конкурса в составе 15 человек сроком на два года. Персональный состав этого Совета утверждает директор БЭБ.

"Судебно-юридическая газета" отмечает, что подобный Совет общественного контроля формировался и при Государственном бюро расследований, однако о его деятельности в последние два года практически ничего неизвестно.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании Бюро экономической безопасности.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов

Среди тех, кого не допустили, – экс-министр финансов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, его адвокат подал в суд заявление с требованием остановить проведение конкурса.

По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование, прошли 12 кандидатов на должность главы БЭБ.

В финал конкурсного отбора попали три кандидата: глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

Теги: Кабинет Министров, правительство, гражданское общество, Алексей Гончаренко, Кабмин, Бюро экономической безопасности
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