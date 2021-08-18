Кабмин создал Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности

Персональный состав Совета, созданного Кабмином, должен утверждать директор БЭБ. Его пока не назначили Фото: depositphotos.com

Гончаренко также опубликовал проекты положения о Совете и порядке его формирования, принятые Кабмином.

"Совет будет осуществлять общественный контроль над БЭБ, способствовать взаимодействию Бюро с общественными объединениями", – отметил нардеп.

Согласно проекту постановления, этот коллегиальный выборный орган должен, в частности, собирать, обобщать и подавать Бюро предложения институтов гражданского общества по различным вопросам, связанным с работой БЭБ.

Совет формируется на основе конкурса в составе 15 человек сроком на два года. Персональный состав этого Совета утверждает директор БЭБ.

"Судебно-юридическая газета" отмечает, что подобный Совет общественного контроля формировался и при Государственном бюро расследований, однако о его деятельности в последние два года практически ничего неизвестно.