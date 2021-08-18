Кабмин создал Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности

Гончаренко также опубликовал проекты положения о Совете и порядке его формирования, принятые Кабмином.
"Совет будет осуществлять общественный контроль над БЭБ, способствовать взаимодействию Бюро с общественными объединениями", – отметил нардеп.
Согласно проекту постановления, этот коллегиальный выборный орган должен, в частности, собирать, обобщать и подавать Бюро предложения институтов гражданского общества по различным вопросам, связанным с работой БЭБ.
Совет формируется на основе конкурса в составе 15 человек сроком на два года. Персональный состав этого Совета утверждает директор БЭБ.
"Судебно-юридическая газета" отмечает, что подобный Совет общественного контроля формировался и при Государственном бюро расследований, однако о его деятельности в последние два года практически ничего неизвестно.
Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.
В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.
Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании Бюро экономической безопасности.
В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов.
Среди тех, кого не допустили, – экс-министр финансов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, его адвокат подал в суд заявление с требованием остановить проведение конкурса.
По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование, прошли 12 кандидатов на должность главы БЭБ.
В финал конкурсного отбора попали три кандидата: глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.