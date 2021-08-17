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Экс-регионал Горбаль должен был быть люстрирован, а не претендовать на должность председателя Бюро экономической безопасности – Ильенко

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В сентябре 2020 года Горбаль стал членом совета НБУ
В сентябре 2020 года Горбаль стал членом совета НБУ
Фото: bank.gov.ua

Бывший член политсовета Партии регионов и действующий член совета Национального банка Украины должен был пройти люстрацию, а не претендовать сейчас на должность председателя Бюро экономической безопасности. Такое мнение в эфире "4 канала" высказал экс-нардеп, заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

Он отметил, что кандидаты с такой сомнительной репутацией не должны допускаться к конкурсу на высокую государственную должность.

"Я считаю, что, конечно, это совершенно неприемлемая ситуация. И такие персоны, как господин Горбаль, на мой взгляд, они не должны бы даже допускаться к подобным конкурсам. И, собственно, я здесь, кстати, не совсем согласен с тем, что говорили о том, что он был там депутатом от Партии регионов, так это по закону не считается. Он был не только депутатом. Он возглавлял уже во времена [экс-президента Виктора] Януковича некоторое время Львовскую областную государственную администрацию", – напомнил Ильенко.

По словам политика, Горбаль, как бывший регионал, подпадает под закон о люстрации. Также Ильенко отметил, что чиновники, которые возглавляли областные администрации во времена Януковича, были депутатами от Партии регионов, не имеют права возглавлять какие-либо государственные институты и быть допущенными к конкурсам на должности в эти государственные институты.

"Все, что касается действия закона о люстрации, было до того, как был принят закон о люстрации. Он касается Януковича, а принят был уже после того, как Януковича выгнали из страны. Поэтому он подпадает также под действие этого закона. Просто, возможно, формальности какие есть по поводу того, что эта должность или этот конкурс не подпадают под действие этого закона, или еще что-то, но, честно говоря, я думаю, что здесь должны юристы точно сказать", – отметил экс-нардеп.

Он добавил, что в случае, если Горбаль все же будет назначен на должность председателя Бюро экономической безопасности, появятся вопросы и к высшему руководству государства, в частности к президенту Владимиру Зеленскому.

"Я считаю, что здесь обычно зависит от того, какую линию проводит высшее руководство государства. Если оно терпит людей с подобной репутацией, не просто терпит, а делает очень часто кадровые назначения именно таких людей, то нечего удивляться, что в этом конкурсе подобные персоны всплывают. И там же не только вопрос пребывания в Партии регионов или на каких-то должностях при Януковиче, там много вопросов как раз экономических", – подчеркнул Ильенко.

Контекст:

В заключительный этап конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности попали три кандидата из 12, которые проходили собеседование: глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

Мельник возглавляет ГФС с конца 2020 года. До этого возглавлял следственное управление ГФС в 2014–2016 годах и занимал разные должности в налоговой милиции.

Ковчи с июля 2020 года работает прокурором в Офисе генпрокурора, а в 2016–2020 годах был заведующим отделением правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений, пишет "Интерфакс-Украина".

Горбаль был совладельцем и президентом "Укргазбанка" до его национализации в 2009 году. Был членом совета НБУ с 2003-го по 2005 год и с 2007 года по 2014-й, возглавлял Львовскую ОГА, был народным депутатом в Раде IV–VI созывов, последних два – от Партии регионов. В сентябре 2020 года снова стал членом совета НБУ.

Собеседование, в результате которого все трое прошли на следующий этап конкурса, прошло 13 августа.

В тот же день на странице общественной организации "Общество будущего" в Facebook обнародовали перечень ключевых вопросов к Горбалю, связанных с деятельностью "Укргазбанка", а также "Украинской инвестиционной инжиниринговой компании" (УИИК) под его руководством. К публикации добавлены ссылки на открытые государственные реестры и судебные решения.

Общественное движение утверждает, что Горбаль выдал кредиты на сумму более 300 млн гривен и приобрел облигации "Украинской инвестиционной инжиниринговой компании", которые не были возвращены в банк. При этом УИИК оставил без денег и квартир инвесторов жилого комплекса Silver Breeze, компания обанкротилась.

Кроме того, по информации "Общества будущего", Горбаль через своих помощников взял кредиты на общую сумму около $15 млн "Укргазбанка", эти деньги также не вернули вкладчикам банка. Брат политика Олег Горбаль из-за махинаций с недвижимостью, которая передавалась в залог "Укргазбанку", нанес ущерб банку на сумму 55 млн грн, утверждают активисты.

Общественное движение пишет, что в тот же период Василий Горбаль разместил на депозите в российском банке ВТБ $4 млн.

Теги: Виктор Янукович, ВО Свобода, Партия регионов, Андрей Ильенко, Василий Горбаль, люстрация, конкурс, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник, Аттила Ковчи
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