Экс-регионал Горбаль должен был быть люстрирован, а не претендовать на должность председателя Бюро экономической безопасности – Ильенко

Он отметил, что кандидаты с такой сомнительной репутацией не должны допускаться к конкурсу на высокую государственную должность.

"Я считаю, что, конечно, это совершенно неприемлемая ситуация. И такие персоны, как господин Горбаль, на мой взгляд, они не должны бы даже допускаться к подобным конкурсам. И, собственно, я здесь, кстати, не совсем согласен с тем, что говорили о том, что он был там депутатом от Партии регионов, так это по закону не считается. Он был не только депутатом. Он возглавлял уже во времена [экс-президента Виктора] Януковича некоторое время Львовскую областную государственную администрацию", – напомнил Ильенко.

По словам политика, Горбаль, как бывший регионал, подпадает под закон о люстрации. Также Ильенко отметил, что чиновники, которые возглавляли областные администрации во времена Януковича, были депутатами от Партии регионов, не имеют права возглавлять какие-либо государственные институты и быть допущенными к конкурсам на должности в эти государственные институты.

"Все, что касается действия закона о люстрации, было до того, как был принят закон о люстрации. Он касается Януковича, а принят был уже после того, как Януковича выгнали из страны. Поэтому он подпадает также под действие этого закона. Просто, возможно, формальности какие есть по поводу того, что эта должность или этот конкурс не подпадают под действие этого закона, или еще что-то, но, честно говоря, я думаю, что здесь должны юристы точно сказать", – отметил экс-нардеп.

Он добавил, что в случае, если Горбаль все же будет назначен на должность председателя Бюро экономической безопасности, появятся вопросы и к высшему руководству государства, в частности к президенту Владимиру Зеленскому.

"Я считаю, что здесь обычно зависит от того, какую линию проводит высшее руководство государства. Если оно терпит людей с подобной репутацией, не просто терпит, а делает очень часто кадровые назначения именно таких людей, то нечего удивляться, что в этом конкурсе подобные персоны всплывают. И там же не только вопрос пребывания в Партии регионов или на каких-то должностях при Януковиче, там много вопросов как раз экономических", – подчеркнул Ильенко.