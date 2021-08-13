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На заключительный этап конкурса на пост главы Бюро экономической безопасности прошли три кандидата – Милованов

Милованов рассказал, кто прошел в финал конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности
Милованов рассказал, кто прошел в финал конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности
Фото: kmu.gov.ua

Три кандидата вышли на заключительный этап конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности. Об этом на брифинге по итогам заседания конкурсной комиссии 13 августа сообщил ее председатель Тимофей Милованов, пишет "Интерфакс-Украина".

Сегодня комиссия заслушала 12 кандидатов. В финал конкурсного отбора прошли глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

Милованов рассказал, что по итогам собеседования Мельник, Горбаль и Ковчи получили максимальные оценки – по семь баллов. 

Мельник возглавляет ГФС с конца 2020 года. До этого возглавлял следственное управление ГФС в 2014–2016 годах и занимал разные должности в налоговой милиции.

Ковчи с июля 2020 года работает прокурором в Офисе генпрокурора, а в 2016–2020 годах был заведующим отделением правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений, пишет "Интерфакс-Украина".

Горбаль родился в 1971 году во Львове. В 1993 году окончил Киевский институт международных отношений при КНУ имени Тараса Шевченко. Был совладельцем и президентом "Укргазбанка" до национализации банка в 2009 году. Был членом совета НБУ с 2003-го по 2005 год и с 2007 года по 2014-й. Весной 2010 года был назначен председателем Львовской облгосадминистрации, в декабре 2010-го уволен с этой должности. Горбаль был народным депутатом в Раде IV–VI созывов, последних два – от Партии регионов, возглавлял киевское городское отделение партии.

В сентябре 2020 года Горбаль снова стал членом совета НБУ.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании Бюро экономической безопасности.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов. По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование, прошли 12 кандидатов на должность главы БЭБ.

Среди тех, кого не допустили, – экс-министр финансов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, его адвокат подал в суд заявление с требованием остановить проведение конкурса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Василий Горбаль, конкурс, Тимофей Милованов, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник, Аттила Ковчи
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