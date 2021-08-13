На заключительный этап конкурса на пост главы Бюро экономической безопасности прошли три кандидата – Милованов

Милованов рассказал, кто прошел в финал конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Фото: kmu.gov.ua

Сегодня комиссия заслушала 12 кандидатов. В финал конкурсного отбора прошли глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

Милованов рассказал, что по итогам собеседования Мельник, Горбаль и Ковчи получили максимальные оценки – по семь баллов.

Мельник возглавляет ГФС с конца 2020 года. До этого возглавлял следственное управление ГФС в 2014–2016 годах и занимал разные должности в налоговой милиции.

Ковчи с июля 2020 года работает прокурором в Офисе генпрокурора, а в 2016–2020 годах был заведующим отделением правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений, пишет "Интерфакс-Украина".

Горбаль родился в 1971 году во Львове. В 1993 году окончил Киевский институт международных отношений при КНУ имени Тараса Шевченко. Был совладельцем и президентом "Укргазбанка" до национализации банка в 2009 году. Был членом совета НБУ с 2003-го по 2005 год и с 2007 года по 2014-й. Весной 2010 года был назначен председателем Львовской облгосадминистрации, в декабре 2010-го уволен с этой должности. Горбаль был народным депутатом в Раде IV–VI созывов, последних два – от Партии регионов, возглавлял киевское городское отделение партии.

В сентябре 2020 года Горбаль снова стал членом совета НБУ.