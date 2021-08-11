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Любченко: Если пересаживать из ГФС в Бюро экономической безопасности, то для чего вообще ликвидировать эту службу?

Любченко о БЭБ: Я смотрел на перечень кандидатов. Сложная история
Любченко о БЭБ: Я смотрел на перечень кандидатов. Сложная история
Фото: Державна податкова служба України / Facebook

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко считает нецелесообразным переход в Бюро экономической безопасности (БЭБ) руководящих кадров из Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Главная история будет в людях, это правда. Если пересаживать из ГФС в БЭБ, то для чего вообще ликвидировать эту службу? Или посадить туда сотрудников других правоохранительных органов – экономических подразделений СБУ, Нацполиции? Другая история – создать аналитический центр, который разработает структуру службы, и искусственный интеллект, который бы определял риски", – считает Любченко.

По словам министра, "не стоит надеяться, что мы проснемся 26 сентября – и все заработает". Когда состоится полноценный запуск нового органа, зависит от руководителя, полагает он.

"Есть ли такой руководитель – пока что мне неизвестно. Я смотрел на перечень кандидатов. Сложная история", – сказал Любченко.

Первый вице-премьер подчеркнул, что в мире тренд на административное преследование экономических преступников – блокирование их счетов и другие административные ограничения. Если Украина пойдет по этому пути – это, по его мнению, будет победой.

"Бизнесу нужны не "маски-шоу", а правила. Нужно выставить красные линии", – отметил Любченко.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании Бюро экономической безопасности.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов. По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование, прошли 12 кандидатов на должность главы БЭБ.

Среди тех, кого не допустили, – экс-министр финансов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, его адвокат подал в суд заявление с требованием остановить проведение конкурса.

Теги: экономика, бизнес, конкурс, ГФС, Государственная фискальная служба, Алексей Любченко, Бюро экономической безопасности
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