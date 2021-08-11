Любченко: Если пересаживать из ГФС в Бюро экономической безопасности, то для чего вообще ликвидировать эту службу?

Любченко о БЭБ: Я смотрел на перечень кандидатов. Сложная история Фото: Державна податкова служба України / Facebook

"Главная история будет в людях, это правда. Если пересаживать из ГФС в БЭБ, то для чего вообще ликвидировать эту службу? Или посадить туда сотрудников других правоохранительных органов – экономических подразделений СБУ, Нацполиции? Другая история – создать аналитический центр, который разработает структуру службы, и искусственный интеллект, который бы определял риски", – считает Любченко.

По словам министра, "не стоит надеяться, что мы проснемся 26 сентября – и все заработает". Когда состоится полноценный запуск нового органа, зависит от руководителя, полагает он.

"Есть ли такой руководитель – пока что мне неизвестно. Я смотрел на перечень кандидатов. Сложная история", – сказал Любченко.

Первый вице-премьер подчеркнул, что в мире тренд на административное преследование экономических преступников – блокирование их счетов и другие административные ограничения. Если Украина пойдет по этому пути – это, по его мнению, будет победой.

"Бизнесу нужны не "маски-шоу", а правила. Нужно выставить красные линии", – отметил Любченко.