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ПОЛИТИКА

В Госфискальной службе ответили на вопросы СМИ к главе ведомства

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В ГФС отреагировали на публикации в СМИ
В ГФС отреагировали на публикации в СМИ
Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook

13 августа пресс-центр Госфискальной службы Украины опубликовал ответ на материал главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, который в своем блоге поставил ряд вопросов к главе ведомства Вадиму Мельнику.

"С удовольствием даем ответы на эти вопросы. Кстати, показатели, используемые в материале интернет-портала, несколько устарели. ГФС с начала 2021 обеспечила возмещение в госбюджет "живых" средств по уголовным производством в размере около 2 млрд грн. Эта сумма за семь месяцев текущего года почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В то же время ГФС не допустила хищение из бюджета НДС объемом более 2,2 млрд грн и обеспечила уменьшение сумм ежемесячных "скруток" с НДС более чем на 1 млрд грн. Вчера сотрудники ДФС снова показали весомый результат борьбы с уклонением от уплаты налогов: налоговая милиция разоблачила аффилированные структуры российской компании в противоправном поставках минеральных удобрений в Украину и уклонении от налогообложения на общую сумму более 1,3 млрд грн", – говорится в релизе Госфискальной службы, опубликованном в Facebook. 

В ГФС добавили, что общая сумма изъятых подакцизных товаров с начала 2021 составляет более 2,5 млрд грн, и этот показатель выше уровня прошлого года. 

"Из незаконного оборота изъято более 500 т ликеро-водочных изделий и 2 тыс. т спирта. Изъято около 18 млн пачек сигарет, несколько миллионов поддельных марок акцизного налога. Из последнего – конфисковано более 70 т табачного сырья во время обысков в Днепропетровской и Запорожской областях, датированных началом августа. Изъято 40 тыс. т контрафактного топлива и, в частности, в рамках противодействия теневому рынку топлива ведется уголовное производство по уклонению от налогообложения большой сетью АЗС на сумму 240 млн грн. Всего установлено и прекращено 102 нелегальных производства подакцизной продукции. Сейчас завершено досудебное следствие и направлено в суд 680 уголовных производств, 19 из которых касаются преступлений, совершенных в составе организованных групп", – перечислили в ведомстве результаты своей работы. 

В Госфискальной службе отметили, что вопросы к Мельнику, а также другие материалы были опубликованы перед одним из этапов конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности, в котором участвует глава ГФС. 

"Некоторые СМИ, журналисты и публичные лица прибегают к манипуляциям общественным мнением, критикуя деятельность Государственной фискальной службы, желая таким образом противоправно повлиять на результаты конкурса. [...] На все вопросы, касающиеся границ компетенции ГФС, служба готова предоставлять содержательные ответы представителям СМИ и экспертной среды. Вопросы, которые являются откровенными манипуляциями и искажением, не могут быть предметом интереса ГФС", – заявили в ведомстве. 

Там пообещали давать адекватный ответ на "каждую публикацию", искажающую деятельность ГФС. 

"В то же время любые публикации в СМИ и использования инструментов распространения ложной информации через интернет-ботов в соцсетях не приведут к изменению курса ГФС, направленного на ликвидацию теневых рынков и обеспечение экономической безопасности Украины", – резюмировали в ведомстве. 

https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/4586889481345006

Контекст:

Мельник был назначен на должность руководителя Государственной фискальной службы в декабре 2020 года.

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

Мельник принимает участие в конкурсе на должность главы БЭБ, он вошел в число 12 претендентов, которых допустили к следующему этапу. Всего на конкурс заявки подали 59 участников.

Теги: Юрий Бутусов, ГФС, Государственная фискальная служба, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник
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