Кабмин одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей

Стратегия будет действовать на подконтрольной территории Донбасса, но в дальнейшем, после деоккупации, может быть распространена на весь регион Фото: dn.gov.ua

"Фактически это первый стратегический документ, который раскрывает на конкретном объекте идеи, заложенные в Национальной экономической стратегии на период до 2030 года", – заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он отметил, что к разработке стратегии были привлечены все заинтересованные стороны – бизнес, научные учреждения, органы власти разных уровней, международные партнеры. Документ обсуждался непосредственно в Донецкой и Луганской областях при участии всех общин, находящихся на линии соприкосновения. Получилось около 350 страниц текста и расчетов.

По словам Резникова, на данный момент стратегия будет действовать на подконтрольной территории Донбасса, но в дальнейшем, после деоккупации, может быть распространена на весь регион.

Кабмин хочет обеспечить благоприятные условия для инвесторов, которые создадут рабочие места и наполнят бюджеты, чтобы вдоль линии соприкосновения создать "пояс успешности".

Для привлечения инвесторов предлагается применить модель территории приоритетного развития, предусматривающую:

налоговые, регуляторные, финансовые стимулы, в том числе – страхование военно-политических рисков;

развитие реального сектора экономики, индустриализацию и инновации;

развитие критической инфраструктуры и логистики;

развитие регионального рынка труда;

налаживание коммуникаций.

Стратегическую инфраструктуру в регионе предлагают развивать с помощью следующих проектов:

строительство железнодорожной ветки в Луганской области;

модернизация и электрификация железной дороги на мариупольском направлении;

восстановления пассажирских и грузовых авиаперевозок;

развитие сети дорог в Луганской области;

строительство современной трассы Старобельск – Краматорск – Мариуполь;

безопасный доступ к качественной питьевой воде на территории двух областей.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что региональный рынок труда будут формировать через программу переподготовки и повышения уровня квалификации в соответствии с нуждами рынка, поддержку перемещенных вузов, а также через образовательные и информационные мероприятия для предпринимателей.

"Не менее важным направлением в условиях гибридной войны Российской Федерации против Украины является налаживание коммуникации. В этом направлении предусматривается осуществление мероприятий по популяризации привлекательного инвестиционного имиджа Донецкой и Луганской областей, привлечение потенциала экономической дипломатии для продвижения товаров и услуг Донецкой и Луганской областей на международные рынки, а также расширение механизмов привлечения социально ответственного бизнеса", – говорится в документе.