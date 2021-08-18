Кабмин одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей

"Фактически это первый стратегический документ, который раскрывает на конкретном объекте идеи, заложенные в Национальной экономической стратегии на период до 2030 года", – заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Он отметил, что к разработке стратегии были привлечены все заинтересованные стороны – бизнес, научные учреждения, органы власти разных уровней, международные партнеры. Документ обсуждался непосредственно в Донецкой и Луганской областях при участии всех общин, находящихся на линии соприкосновения. Получилось около 350 страниц текста и расчетов.
По словам Резникова, на данный момент стратегия будет действовать на подконтрольной территории Донбасса, но в дальнейшем, после деоккупации, может быть распространена на весь регион.
Кабмин хочет обеспечить благоприятные условия для инвесторов, которые создадут рабочие места и наполнят бюджеты, чтобы вдоль линии соприкосновения создать "пояс успешности".
Для привлечения инвесторов предлагается применить модель территории приоритетного развития, предусматривающую:
Стратегическую инфраструктуру в регионе предлагают развивать с помощью следующих проектов:
В пояснительной записке к проекту отмечается, что региональный рынок труда будут формировать через программу переподготовки и повышения уровня квалификации в соответствии с нуждами рынка, поддержку перемещенных вузов, а также через образовательные и информационные мероприятия для предпринимателей.
"Не менее важным направлением в условиях гибридной войны Российской Федерации против Украины является налаживание коммуникации. В этом направлении предусматривается осуществление мероприятий по популяризации привлекательного инвестиционного имиджа Донецкой и Луганской областей, привлечение потенциала экономической дипломатии для продвижения товаров и услуг Донецкой и Луганской областей на международные рынки, а также расширение механизмов привлечения социально ответственного бизнеса", – говорится в документе.
23 декабря 2020 года Кабинет Министров Украины одобрил концепцию Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.