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Кабмин одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей

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Стратегия будет действовать на подконтрольной территории Донбасса, но в дальнейшем, после деоккупации, может быть распространена на весь регион
Стратегия будет действовать на подконтрольной территории Донбасса, но в дальнейшем, после деоккупации, может быть распространена на весь регион
Фото: dn.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 18 августа одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

"Фактически это первый стратегический документ, который раскрывает на конкретном объекте идеи, заложенные в Национальной экономической стратегии на период до 2030 года", – заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он отметил, что к разработке стратегии были привлечены все заинтересованные стороны – бизнес, научные учреждения, органы власти разных уровней, международные партнеры. Документ обсуждался непосредственно в Донецкой и Луганской областях при участии всех общин, находящихся на линии соприкосновения. Получилось около 350 страниц текста и расчетов.

По словам Резникова, на данный момент стратегия будет действовать на подконтрольной территории Донбасса, но в дальнейшем, после деоккупации, может быть распространена на весь регион.

Кабмин хочет обеспечить благоприятные условия для инвесторов, которые создадут рабочие места и наполнят бюджеты, чтобы вдоль линии соприкосновения создать "пояс успешности".

Для привлечения инвесторов предлагается применить модель территории приоритетного развития, предусматривающую:

  • налоговые, регуляторные, финансовые стимулы, в том числе – страхование военно-политических рисков;
  • развитие реального сектора экономики, индустриализацию и инновации;
  • развитие критической инфраструктуры и логистики;
  • развитие регионального рынка труда;
  • налаживание коммуникаций.

Стратегическую инфраструктуру в регионе предлагают развивать с помощью следующих проектов:

  • строительство железнодорожной ветки в Луганской области;
  • модернизация и электрификация железной дороги на мариупольском направлении;
  • восстановления пассажирских и грузовых авиаперевозок;
  • развитие сети дорог в Луганской области;
  • строительство современной трассы Старобельск – Краматорск – Мариуполь;
  • безопасный доступ к качественной питьевой воде на территории двух областей.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что региональный рынок труда будут формировать через программу переподготовки и повышения уровня квалификации в соответствии с нуждами рынка, поддержку перемещенных вузов, а также через образовательные и информационные мероприятия для предпринимателей.

"Не менее важным направлением в условиях гибридной войны Российской Федерации против Украины является налаживание коммуникации. В этом направлении предусматривается осуществление мероприятий по популяризации привлекательного инвестиционного имиджа Донецкой и Луганской областей, привлечение потенциала экономической дипломатии для продвижения товаров и услуг Донецкой и Луганской областей на международные рынки, а также расширение механизмов привлечения социально ответственного бизнеса", – говорится в документе.

Контекст:

23 декабря 2020 года Кабинет Министров Украины одобрил концепцию Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

Теги: Кабинет Министров, Луганская область, инвестиции, Донецкая область, экономика, Донбасс, правительство, Алексей Резников, финансы, инновации, инфраструктура, регионы, Кабмин, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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