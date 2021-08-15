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На Донбассе разоблачили схему присвоения денег в ходе ликвидации шахт – полиция

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В Украине планируют закрыть более 20 государственных шахт
В Украине планируют закрыть более 20 государственных шахт
Фото: depositphotos.com

В Донецкой области правоохранители разоблачили схему присвоения средств на ликвидации и реструктуризации нерабочих государственных шахт. Об этом 15 августа сообщила в Facebook пресс-служба департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

"В течение 2019–2021 годов на проведении работ по ликвидации и реструктуризации шахт только двум обществам-подрядчикам было перечислено более 160 млн грн", – отметили в релизе.

Для легализации избыточных средств злоумышленники перечисляли их на счета подконтрольных фиктивных фирм.

https://www.facebook.com/DSI.police.ukraine/videos/352719086519228/


Контекст:

В марте 2020 года тогдашний министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в интервью УНИАН заявил, что из 32 государственных шахт прибыльными являются четыре. По его словам, планируют закрыть 21 шахту, на это уйдет до пяти лет.

"Закрытие одной шахты и перевод ее в экологически безопасный объект стоит от 200 до 500 млн грн. Плюс социальный пакет, который надо будет предоставить шахтерам. По нашей оценке, в целом реформа обойдется в 14–15 млрд грн", – пояснил Оржель.

Теги: Украина, шахты, Донбасс, реформа, Нацполиция, Алексей Оржель
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