На Донбассе разоблачили схему присвоения денег в ходе ликвидации шахт – полиция

"В течение 2019–2021 годов на проведении работ по ликвидации и реструктуризации шахт только двум обществам-подрядчикам было перечислено более 160 млн грн", – отметили в релизе.

Для легализации избыточных средств злоумышленники перечисляли их на счета подконтрольных фиктивных фирм.



