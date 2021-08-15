На Донбассе разоблачили схему присвоения денег в ходе ликвидации шахт – полиция

"В течение 2019–2021 годов на проведении работ по ликвидации и реструктуризации шахт только двум обществам-подрядчикам было перечислено более 160 млн грн", – отметили в релизе.
Для легализации избыточных средств злоумышленники перечисляли их на счета подконтрольных фиктивных фирм.
В марте 2020 года тогдашний министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в интервью УНИАН заявил, что из 32 государственных шахт прибыльными являются четыре. По его словам, планируют закрыть 21 шахту, на это уйдет до пяти лет.
"Закрытие одной шахты и перевод ее в экологически безопасный объект стоит от 200 до 500 млн грн. Плюс социальный пакет, который надо будет предоставить шахтерам. По нашей оценке, в целом реформа обойдется в 14–15 млрд грн", – пояснил Оржель.