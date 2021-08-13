"Возмутительна война, которую РФ развязала на Донбассе". Кулеба ответил Лаврову

"Возмутительна война, которую РФ развязала на Донбассе, убив более 14 тыс. человек. Возмутительны экономическая, гуманитарная, экологическая катастрофы, которые она принесла", – заявил глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что Украина – свободная страна, где люди выбирают президента, партии, телеканал и место жительства.

Обурлива війна, яку РФ розв’язала на Донбасі, вбивши понад 14 тисяч людей. Обурлива економічна, гуманітарна, екологічна катастрофа, які вона принесла. А Україна — це вільна країна, де люди вибирають президента, партію, телеканал, місце проживання. В цьому нічого обурливого немає. https://t.co/GgzPSQQnsT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2021

Зеленский в интервью каналу "Дом", фрагмент которого был опубликован 5 августа, заявил, что без Украины на оккупированных территориях не будет цивилизации. По его словам, эти земли никогда не будут принадлежать РФ.

"Часть людей, которые живут сегодня на оккупированной территории Донбасса и Крыма, должна кое-что понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Еще раз: родина – или ты гость. Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса, временно оккупированной, и ты считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русская территория. Никогда! Неважно, сколько это оккупировано. Это как [Берлинская] стена в Германии", – сказал президент.