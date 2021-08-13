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Лавров: Высказывания Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны

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Лавров призвал президента Украины вспомнить "свои идеи, которые он излагал методом искусства"
Лавров призвал президента Украины вспомнить "свои идеи, которые он излагал методом искусства"
Фото: ЕРА

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что жителям ОРДЛО и Крыма, которые считают, что должны жить в России, лучше уехать в РФ, – возмутительно. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщают "РИА Новости".

Российский министр также призвал президента Украины вспомнить "свои идеи, которые он излагал методом искусства", когда баллотировался на пост главы государства.

Зеленский в интервью каналу "Дом", фрагмент которого был опубликован 5 августа, заявил, что без Украины на оккупированных территориях не будет цивилизации. По его словам, эти земли никогда не будут принадлежать РФ.

"Часть людей, которые живут сегодня на оккупированной территории Донбасса и Крыма, должна кое-что понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Еще раз: родина – или ты гость. Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса, временно оккупированной, и ты считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русская территория. Никогда! Не важно, сколько это оккупировано. Это как [Берлинская] стена в Германии", – сказал президент.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

По предварительной оценке правительства, по состоянию на май 2020 года на не подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей проживало около 1,6 млн человек, сообщал в интервью LB.ua вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Теги: Россия, Крым, Украина, Сергей Лавров, Донбасс, оккупация, аннексия, Владимир Зеленский, ОРДЛО, русские
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