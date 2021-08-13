Лавров: Высказывания Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны

Российский министр также призвал президента Украины вспомнить "свои идеи, которые он излагал методом искусства", когда баллотировался на пост главы государства.

Зеленский в интервью каналу "Дом", фрагмент которого был опубликован 5 августа, заявил, что без Украины на оккупированных территориях не будет цивилизации. По его словам, эти земли никогда не будут принадлежать РФ.

"Часть людей, которые живут сегодня на оккупированной территории Донбасса и Крыма, должна кое-что понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Еще раз: родина – или ты гость. Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса, временно оккупированной, и ты считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русская территория. Никогда! Не важно, сколько это оккупировано. Это как [Берлинская] стена в Германии", – сказал президент.