"От жизни все это идет". Лавров не видит ничего плохого в ассоциации РФ с медведями, водкой и балалайками

Одна из участниц мероприятия отметила, что у многих стран есть традиционные культурные элементы, которые выделяют народы и не являются объектами насмешек, как в России, где это балалайка, водка и медведи. Она спросила у Лаврова, как изменить в мире отношение к традиционным русским культурным элементам.
"Слава богу, что у нас такие символы. Не мы их придумывали, от жизни все это идет, – ответил глава МИД РФ. – Просто воспринимают нас как страну балалайки, медведей, водки. Это, во-первых, признак веселья и доброго отношения к жизни. Ну и медведи – признак нашего бережного отношения к природе".
По данным Росстата, от причин, связанных с алкоголем, в 2020 году в России умерли 50,4 тыс. человек, на 6,3% больше, чем в 2019-м. Потребление водки в России на душу населения в 2020 году выросло на 2%.
В РФ предложили запретить продажу самогонных аппаратов в рамках мер по борьбе с нелегальным алкогольным рынком. Так, в прошлом году в одном из российских поисковиков было зафиксировано 1,6 млн запросов на покупку самогонных аппаратов – это на треть больше показателя 2019 года.
Балалайка — русский народный трехструнный щипковый музыкальный инструмент с корпусом треугольной формы.