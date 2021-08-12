"От жизни все это идет". Лавров не видит ничего плохого в ассоциации РФ с медведями, водкой и балалайками

Лавров о культурных элементах в РФ: Не мы их придумывали, от жизни все это идет Фото: EPA

Одна из участниц мероприятия отметила, что у многих стран есть традиционные культурные элементы, которые выделяют народы и не являются объектами насмешек, как в России, где это балалайка, водка и медведи. Она спросила у Лаврова, как изменить в мире отношение к традиционным русским культурным элементам.

"Слава богу, что у нас такие символы. Не мы их придумывали, от жизни все это идет, – ответил глава МИД РФ. – Просто воспринимают нас как страну балалайки, медведей, водки. Это, во-первых, признак веселья и доброго отношения к жизни. Ну и медведи – признак нашего бережного отношения к природе".