В России за прошлый год смертность от наркотиков выросла на 60%. Потребление водки тоже увеличилось

В 2019 году этот показатель составлял 4569 человек. За период с 2016 по 2018 годы от наркотиков ежегодно умирали 4,4 – 4,8 тыс. человек, свидетельствуют данные Росстата.

От причин, связанных с алкоголем, в 2020 году в России умерли 50,4 тыс. человек, на 6,3% больше, чем в 2019-м. По данным американского Института измерения и оценки здоровья, психологическое влияние эпидемии коронавируса и карантинных ограничений могло привести к усугублению психических расстройств и повышенному употреблению алкоголя.

Потребление водки в России на душу населения в 2020 году выросло на 2%.