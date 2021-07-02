В суд Москвы снова поступило дело Дудя о пропаганде наркотиков

Дата рассмотрения еще не назначена.
В июне Зюзинский суд вернул полиции дело Дудя на доработку.
Дело на Дудя открыли по жалобе дочери сенатора Елены Мизулиной Екатерины Мизулиной, которая возглавляет ассоциацию "Лига безопасного интернета". Она просила проверить на наличие пропаганды наркотиков интервью с рэпером Morgenshtern и блогером Ивангаем. Журналисту может грозить штраф до 1,5 млн руб. ($20,8 тыс.).
На канал Дудя в YouTube подписаны 9,2 млн человек. Интервью с Morgenshtern и Ивангаем в общей сложности посмотрели более 48 млн раз.