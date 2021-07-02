В суд Москвы снова поступило дело Дудя о пропаганде наркотиков

Дата рассмотрения еще не назначена.

В июне Зюзинский суд вернул полиции дело Дудя на доработку.

Контекст:

Дело на Дудя открыли по жалобе дочери сенатора Елены Мизулиной Екатерины Мизулиной, которая возглавляет ассоциацию "Лига безопасного интернета". Она просила проверить на наличие пропаганды наркотиков интервью с рэпером Morgenshtern и блогером Ивангаем. Журналисту может грозить штраф до 1,5 млн руб. ($20,8 тыс.).

На канал Дудя в YouTube подписаны 9,2 млн человек. Интервью с Morgenshtern и Ивангаем в общей сложности посмотрели более 48 млн раз.