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"Кокаиновый дождь". На Сардинии на крышу дома упал чемодан с наркотиками стоимостью €9 млн

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Стоимость кокаина, который упал с самолета, оценивается в &euro;9 млн
Стоимость кокаина, который упал с самолета, оценивается в €9 млн
Фото: Arma dei Carabinieri / Twitter

На Сардинии, в городке Баратили-Сан-Пьетро (Италия), на крышу дома с самолета упал чемодан с 8,5 кг кокаина стоимостью €9 млн. О случае 15 июля написало The Guardian.

Отмечается, что инцидент произошел еще весной этого года, но полицейские арестовали 28-летнего пилота самолета из Рима только 13 июля.

Издание подчеркивает, что чемодан с кокаином на земле ожидали торговцы наркотиками, но вместо этого он упал на крышу дома, разбив по пути солнечную батарею.

Услышав громкий удар, владельцы дома сразу же вызвали полицию, которая и обнаружила чемодан.

Сообщая об инциденте, итальянские СМИ сравнили его с "кокаиновым дождем" – тактикой, используемой торговцами наркотиками в Южной Америке.

По данным правоохранителей, задержанный работал пилотом в венгерской компании. Полиция все еще ищет торговцев, которые должны были забрать чемодан.

Теги: Италия, полиция, наркотики, самолет, арест, кокаин, правоохранители, Сардиния, пилот
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