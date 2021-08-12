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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников представил в Вашингтоне идеи привлечения США к переговорам по Донбассу

Резников считает приемлемым участие США в нормандском формате
Резников считает приемлемым участие США в нормандском формате
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников поднял в Вашингтоне вопрос привлечения США к переговорам по Донбассу. Об этом сообщили в Минреинтеграции Украины 12 августа.

Резников представил идеи о возможности привлечения Соединенных Штатов к мирным переговорам и оживления дипломатических процессов на встрече с директором Совета нацбезопасности США по вопросам Восточной Европы и Кавказа Крисом Смитом, отметили в министерстве.

Представитель США заявил о готовности Вашингтона к визиту президента Украины Владимира Зеленского, выразил поддержку Крымской платформе и процессу урегулирования конфликта на Донбассе.

"[Американская сторона] подчеркнула важность сотрудничества Украины и США по общим приоритетам в рамках механизмов стратегического партнерства Украина – США", – указывается в сообщении.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу "речь не идет".

Резников считает вполне приемлемым участие США как в нормандском формате, так и в работе трехсторонней контактной группы.

Выступая на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 июля Зеленский говорил, что действительно хотел бы, чтобы США помогали Украине в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации территорий. "Это будет в нормандском формате – если участники нормандского формата будут за, а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров", – отмечал президент.

Советник Государственного департамента США Дерек Шолле 21 июля сказал, что одно возможное участие Соединенных Штатов в нормандском формате переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе вряд ли поможет решить проблему.

Теги: США, Кавказ, Донбасс, Вашингтон, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Европа, реинтеграция, война в Украине, конфликт, дипломаты, война на Донбассе, визит, сотрудничество
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