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Жителям ОРДЛО предлагают доставку украинских пенсий за 30% от их суммы – Резников

Резников анонсировал верификацию пенсионеров
Резников анонсировал верификацию пенсионеров
Фото: minre.gov.ua

Жителям оккупированных территорий Донбасса предлагают за вознаграждение доставлять украинские пенсии. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, которое было опубликовано 30 июля.

"Как нам стало известно, многим пенсионерам на неподконтрольной территории предлагают написать доверенности на получение пенсий и потом их доставляют – но 70%. 30% оставляют себе", – сказал он.

Вице-премьер отметил, что пенсии от Украинского государства получают не только реальные переселенцы.

"Как известно, мы выплачиваем пенсии внутренне перемещенным лицам, которые имеют на это право. Мы прекрасно понимаем, что по этой процедуре пенсии получают многие жители на неподконтрольных территориях, которые, даже если бы и хотели, не смогли бы переехать на подконтрольную – у них тут нет жилья. Каждый месяц мы выплачиваем около 3 млрд грн", – объяснил Резников.

По его словам, "после реинтеграции этих территорий" будет проведена верификация всех пенсионеров.

"Разработаем механизм реструктуризации этой задолженности и будем выплачивать", – подчеркнул Резников.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в ноябре 2020 года сообщала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", что около половины украинцев, официально зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, на самом деле живут на оккупированной территории. Она уточняла, что реально на подконтрольную украинским властям территорию выехали и проживают около 700–800 тыс. человек.

В июне 2021 года министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что среди получающих пенсии в Украине внутренне перемещенными лицами являются 626 тыс. человек, хотя сразу было 1,1 млн.

По данным Пенсионного фонда на 1 января 2021 года, всего в Украине более 11,3 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3507,51 грн.

Теги: Донбасс, пенсии, переселенцы, Алексей Резников, украинцы, перемещенные лица, война в Украине, пенсионеры, война на Донбассе, пенсия, вознаграждение, ОРДЛО
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