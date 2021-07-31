Жителям ОРДЛО предлагают доставку украинских пенсий за 30% от их суммы – Резников

"Как нам стало известно, многим пенсионерам на неподконтрольной территории предлагают написать доверенности на получение пенсий и потом их доставляют – но 70%. 30% оставляют себе", – сказал он.

Вице-премьер отметил, что пенсии от Украинского государства получают не только реальные переселенцы.

"Как известно, мы выплачиваем пенсии внутренне перемещенным лицам, которые имеют на это право. Мы прекрасно понимаем, что по этой процедуре пенсии получают многие жители на неподконтрольных территориях, которые, даже если бы и хотели, не смогли бы переехать на подконтрольную – у них тут нет жилья. Каждый месяц мы выплачиваем около 3 млрд грн", – объяснил Резников.

По его словам, "после реинтеграции этих территорий" будет проведена верификация всех пенсионеров.

"Разработаем механизм реструктуризации этой задолженности и будем выплачивать", – подчеркнул Резников.