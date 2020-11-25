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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Половина украинцев, зарегистрированных как переселенцы, проживает на оккупированной территории – Минреинтеграции

Часть украинцев регистрируется как внутренне перемещенные лица исключительно по социальным соображениям, отметила замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук.

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В Украине зарегистрировано около 1,5 млн переселенцев
В Украине зарегистрировано около 1,5 млн переселенцев
Фото: ЕРА

Около половины украинцев, официально зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, на самом деле живут на оккупированной территории.

Об этом заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если на ноябрь количество зарегистрированных переселенцев составляет около 1,5 млн, то из них количество людей, которые проживают на временно оккупированной территории, – около половины. То есть это люди, которые формально остаются на оккупированных территориях и регистрируются как внутренне перемещенные лица исключительно по социальным соображениям", – сказала она.

Замминистра уточнила, что реально на подконтрольную украинским властям территорию выехали и там проживает 700–800 тыс. человек.

По словам Голованчук, у части пенсионеров нет денег, чтобы жить в оккупации, и при этом у них нет возможности выехать.

"И государство должно заботиться о своих гражданах", – подчеркнула замглавы Минреинтеграции.

В сентябре вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников говорил о 500 тыс. внутренне перемещенных лиц, которые живут в ОРДЛО, получая пенсии от украинского правительства.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украина прекратила социальные выплаты гражданам, проживающим на подконтрольной боевикам территории Донбасса, в конце 2014 года. Чтобы получать пенсии, жители ОРДЛО должны зарегистрироваться как переселенцы и жить на подконтрольной Украине территории.

В международной правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что Украина должна завершить дискриминационную практику, которая заставляет пенсионеров из ОРДЛО пересекать линию разграничения для получения пенсий. Правозащитники призвали президента Украины Владимира Зеленского создать условия для минимизации таких поездок.

По данным правозащитников, ежемесячно около 1 млн человек пересекают блокпосты на Донбассе. Более половины из них ездят на подконтрольные украинским властям территории для получения пенсий.

Группа пенсионеров, проживающих в ОРДЛО, обратилась с жалобой на невыплату пенсий в Европейский суд по правам человека, однако ЕСПЧ принял сторону Украинского государства.

Теги: Крым, пенсии, оккупация, социальные выплаты, переселенцы, украинцы, перемещенные лица, реинтеграция, война в Украине, пенсионеры, война на Донбассе, ОРДЛО, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Инна Голованчук
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