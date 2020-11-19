Германия предоставит Украине €25,5 млн на жилье для переселенцев

Кабинет Министров Украины уполномочил вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова на подписание соглашения о предоставлении Украине €25,5 млн (около 855,4 млн грн) от немецкого государственного банка KfW.

В Украине на учете 1,45 млн переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма Фото: depositphotos.com

Правительство Украины 16 ноября подписало проект соглашения №1437-р с немецким государственным банком KfW о предоставлении €25,5 млн (около 855,4 млн грн) на жилье для внутренне перемещенных лиц. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Кабмин уполномочил вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова на подписание соглашения.

Исполнителем проекта выступит Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве с ФРГ Кабмин одобрил в апреле 2020 года.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма начался вооруженный конфликт на Донбассе между украинскими военными с одной стороны и боевиками, поддерживаемыми Москвой, и российскими войсками – с другой.

По состоянию на 16 ноября, по данным Министерства социальной политики, в Украине состояли на учете 1,45 млн переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.

В 2019 году решение жилищного вопроса для одного внутренне перемещенного лица обходилось украинскому госбюджету более чем в 1 млн грн, проинформировали в Мисоцполитики. "За счет субвенции в размере 25 млн грн, выделенной из государственного бюджета органам местного самоуправления, был решен жилищный вопрос 24 внутренне перемещенных лиц", – отметили в ведомстве.