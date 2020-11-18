ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

США выделили $2 млн на программу сплоченности переселенцев

Двухлетняя программа с бюджетом в $2 млн призвана сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией, сообщили в посольстве США в Украине.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Программу финансирует США и Совет по международным исследованиям и обменам
Программу финансирует США и Совет по международным исследованиям и обменам
Фото: depositphotos.com

США и Совет по международным исследованиям и обменам запустили программу, целью которой является сплочение внутренне перемещенных лиц Украины. Об этом в своем Twitter сообщило посольство США.

Программа рассчитана на два года, ее бюджет – $2 млн.

"Соединенные Штаты рады начать вместе с IREX двухлетнюю программу, цель которой сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией", – указано в сообщении.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По состоянию на 19 октября 2020 года в Украине на учете как внутренне перемещенные лица находятся, по данным Министерства социальной политики, 1 458 722 человек.

Теги: США, Крым, Украина, бюджет, посольство США, агрессия, переселенцы, перемещенные лица, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
С тортом и собаками. Скорсезе поделился праздничными снимками
С тортом и собаками. Скорсезе поделился праздничными снимками
Ефросинина озвучила объем талии
Ефросинина озвучила объем талии
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
Onuka назвала главное преимущество публичности
Onuka назвала главное преимущество публичности
Как приготовить гуакамоле. Ребрик поделилась рецептом мексиканского соуса, богатого витаминами
Как приготовить гуакамоле. Ребрик поделилась рецептом мексиканского соуса, богатого витаминами
"Хорош попец", "So sexy". В сети обсуждают дефиле Остапчука в мини-платье. Видео
"Хорош попец", "So sexy". В сети обсуждают дефиле Остапчука в мини-платье. Видео
Самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии People стал Майкл Б. Джордан
Самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии People стал Майкл Б. Джордан
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
Вайнштейн в тяжелом состоянии перемещен в тюремный изолятор. Врачи подозревают COVID-19 – СМИ
Вайнштейн в тяжелом состоянии перемещен в тюремный изолятор. Врачи подозревают COVID-19 – СМИ
  Sestra. Брежнева в новом клипе исполнила зажигательные танцы вместе с 19-летней дочерью. Видео
  Sestra. Брежнева в новом клипе исполнила зажигательные танцы вместе с 19-летней дочерью. Видео
Василиса Фролова ждет первенца
Василиса Фролова ждет первенца
"Потрясающее зрелище". 46-летняя Бекхэм выставила на обозрение откровенное декольте
"Потрясающее зрелище". 46-летняя Бекхэм выставила на обозрение откровенное декольте
"Тема, на которую говорить стыдно". Melovin на камеру сбрил брови
"Тема, на которую говорить стыдно". Melovin на камеру сбрил брови
Девушка "танцующего миллионера" Вакки показала живот после кесарева сечения
Девушка "танцующего миллионера" Вакки показала живот после кесарева сечения
Участница дуэта Anna Maria три года скрывала, что стала мамой
Участница дуэта Anna Maria три года скрывала, что стала мамой
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
"Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS