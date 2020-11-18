США выделили $2 млн на программу сплоченности переселенцев

Двухлетняя программа с бюджетом в $2 млн призвана сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией, сообщили в посольстве США в Украине.

Программу финансирует США и Совет по международным исследованиям и обменам Фото: depositphotos.com

США и Совет по международным исследованиям и обменам запустили программу, целью которой является сплочение внутренне перемещенных лиц Украины. Об этом в своем Twitter сообщило посольство США.

Программа рассчитана на два года, ее бюджет – $2 млн.

"Соединенные Штаты рады начать вместе с IREX двухлетнюю программу, цель которой сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией", – указано в сообщении.

Сполучені Штати раді розпочати разом із @IREXintl дворічну програму на суму 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб #України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією #USUkrainePartnership https://t.co/VC158iiqjq — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 18, 2020

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По состоянию на 19 октября 2020 года в Украине на учете как внутренне перемещенные лица находятся, по данным Министерства социальной политики, 1 458 722 человек.