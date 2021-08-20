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ПОЛИТИКА

Следствие по делу Медведчука и Козака завершено – Венедиктова

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Медведчук (на фото в центре) находится под домашним арестом, а Козак объявлен в розыск
Медведчук (на фото в центре) находится под домашним арестом, а Козак объявлен в розыск
Фото: EPA

Следствие в отношении двух нардепов, которых подозревают в госизмене и разграблении национальных ценностей, завершено. Об этом 20 августа сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, ее обращение опубликовано на сайте Офиса генпрокурора.

Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

Венедиктова не назвала имен подозреваемых, но из обстоятельств дела следует, что речь идет о нардепах от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Викторе Медведчуке (находится под домашним арестом) и Тарасе Козаке (объявлен в розыск).

"Материалы сегодня будут открыты народному депутату, который находится под домашним арестом. Материалы в отношении другого подозреваемого парламентария выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены", – заявила Венедиктова.

ВИДЕО
Видео: Офіс Генерального прокурора / YouTube
Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, находится в РФ и "не планирует возвращаться", Медведчук был в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли. 13 мая Медведчук заявил, что Козак "находится на лечении в Беларуси".

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября.

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу Медведчука и Козака до 11 ноября.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Виктор Медведчук, оккупация, следствие, госизмена, Тарас Козак, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, дело Медведчука – Козака
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