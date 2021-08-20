Следствие по делу Медведчука и Козака завершено – Венедиктова

Медведчук (на фото в центре) находится под домашним арестом, а Козак объявлен в розыск Фото: EPA

Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

Венедиктова не назвала имен подозреваемых, но из обстоятельств дела следует, что речь идет о нардепах от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Викторе Медведчуке (находится под домашним арестом) и Тарасе Козаке (объявлен в розыск).

"Материалы сегодня будут открыты народному депутату, который находится под домашним арестом. Материалы в отношении другого подозреваемого парламентария выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены", – заявила Венедиктова.

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