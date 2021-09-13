Цена на газ в Европе выросла до $727

Цена в $727 за тыс. м³ является рекордной, ранее она достига исторического максимума 9 сентября, превысив отметку в более $700 за 1 тыс. м³.
Главная причина роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде, написало агентство "Интерфакс".
На утро 12 сентября резервы газа составляли 70,45%, это на 15,7% ниже среднего уровня за последние пять лет.
Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³, отмечало РБК. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, пишет агентство.
Рост цен на газ в Европе стал результатом транзитной политики российского монополиста, подчеркнул гендиректор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон. Он отметил, что за год цена выросла втрое.
Это накладывается на нежелание российского "Газпрома", который имеет монопольное положение на европейском рынке газа, увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска газпровода "Северный поток – 2", объяснял Маринченко.