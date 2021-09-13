Цена на газ в Европе выросла до $727

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд в августе Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Цена в $727 за тыс. м³ является рекордной, ранее она достига исторического максимума 9 сентября, превысив отметку в более $700 за 1 тыс. м³.

Главная причина роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде, написало агентство "Интерфакс".

На утро 12 сентября резервы газа составляли 70,45%, это на 15,7% ниже среднего уровня за последние пять лет.