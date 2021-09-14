Украина ожидает транш МВФ на $750 млн в конце ноября – начале декабря – Шмыгаль

Он сообщил, что миссия МВФ начнет работу 18 сентября и, скорее всего, будет работать онлайн из-за ситуации с коронавирусом.

"Эта миссия фактически будет завершающей в подготовке к выдаче следующего транша. Мы выполнили все условия, все показатели, которые были прописаны в меморандуме с МВФ, поэтому ожидаем позитивного завершения этой миссии ориентировочно в декабре или в конце ноября – это даты, когда возможен транш МВФ", – сказал глава правительства.

Шмыгаль назвал сотрудничество Украины с МВФ "абсолютно плодотворным".

Он уточнил, что транш должен быть в размере $750 млн.