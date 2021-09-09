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$2,7 млрд от МВФ упростили финансирование выплат Украины по внешним обязательствам – НБУ

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В НБУ подчеркнули, что Украина должна продолжать сотрудничество с Фондом
В НБУ подчеркнули, что Украина должна продолжать сотрудничество с Фондом
Фото: depositphotos.com

Средства Международного валютного фонда, который выделил Украине помощь в размере $2,7 млрд, частично были направлены на финансирование выплат по внешним обязательствам. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.

"Получение Украиной $2,7 млрд в рамках распределения специальных прав заимствований МВФ упростило финансирование бюджетных потребностей в краткосрочной перспективе, в частности выплат по внешним обязательствам", – говорится в сообщении.

При этом в НБУ подчеркнули, что Украина должна продолжать сотрудничество с Фондом.

"В то же время продолжение сотрудничества с МВФ по действующей программе stand-by необходимо для поддержки макрофинансовой стабильности в последующие годы. Выполнение программы МВФ даст возможность получить официальное финансирование из других источников, а также будет способствовать более низким ставкам по внешним заимствованиям и поддержанию интереса иностранных инвесторов к гривневым активам", – пояснили в Нацбанке.

Контекст:

9 июля в МВФ одобрили дополнительную эмиссию специальных прав заимствования на $650 млрд. Деньги должны пойти на восстановление мировой экономики после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

2 августа решение о выделении странам – членам Фонда $650 млрд принял совет управляющих МВФ.

23 августа в МВФ заявили о вступлении в силу решения о распределении денег, из которых $2,7 млрд было выделено Украине на безвозвратной основе. В этот же день в Нацбанке сообщили, что средства поступили на счет Украины.

В Минфине Украины говорили, что помощь от МВФ может быть направлена на финансирование бюджета Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Кабмин направит часть денег, полученных от МВФ, на социальные выплатыПри этом получение транша от МВФ не повлияет на решение Украины продолжать сотрудничество с Фондом в рамках программы stand-by, добавил глава Кабмина.

Теги: Украина, МВФ, гривна, НБУ, экономика, бюджет, Нацбанк, выплаты, Кабмин, Минфин
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