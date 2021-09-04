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Новый транш МВФ планируют обсудить в сентябре – советник Зеленского

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Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by
Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by
Фото: EPA

Возможность предоставления Украине очередного транша Международного валютного фонда обсудят во время визита миссии фонда в сентябре. Об этом в эфире канала "Дом" 3 сентября сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Что касается новых возможных средств, которые мы должны получить от МВФ, вы помните, что был более чем успешный разговор президента [Владимира] Зеленского с управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Достигнута договоренность: в сентябре, буквально в ближайшие дни, мы ждем в Киеве миссию МВФ", – сказал советник.

Он сообщил, что Украина в рамках взятых на себя перед МВФ обязательств "усиливает независимость Нацбанка и активизирует усилия в борьбе с коррупцией" и парламент должен принять соответствующие законопроекты.

"Мы считаем, что все с нашей стороны сделано. И миссия МВФ будет в Киеве, и мы можем вынести вопрос об Украине на заседание совета директоров. Мы также ожидаем €600 млн – то, что называется макрофинансовой помощью от Европейского союза, – до 14 сентября. То есть вот буквально в ближайшие дни. Я боюсь говорить о сроках, потому что за это отвечает не Офис президента, а Кабинет Министров, но, как мы понимаем в Офисе президента, от премьера все движется в правильном направлении", – заявил экономист.

Он отметил, что сейчас золотовалютные резервы Украины составляют более $30 млрд.

"Это фактически более пяти месяцев, почти шесть месяцев нашего критического импорта, вдвое больше нормы, которая необходима, чтобы говорить, что страна находится в устойчивой финансовой ситуации с точки зрения внешних выплат", – сказал Устенко.

Советник отметил, что выплаты по внешнему долгу, которые Украина должна осуществить в сентябре, можно назвать "масштабными", но украинцам не стоит беспокоится.

"Выплаты, действительно, этого месяца большие, в сентябре $2,8 млрд. Первая выплата уже была сделана на этой неделе. Мы выплатили $1,5 млрд по европейским облигациям, которые брались в 2015 году еще предыдущей администрацией. Деньги выплачены. Следующая крупная выплата, которая должна быть в этом месяце, – еще $1 млрд. Опять же выплата, которую делают по долгам, взятым в 2016 году. И незначительная выплата в $300 млн должна будет пойти под конец этого месяца, но "подушка безопасности" полностью сформирована. Нет причин для опасений", – сказал он.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.

Зеленский 22 февраля выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. 28 июля он сказал, что страна готова получить этот транш.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МВФ, Олег Устенко, финансовая помощь, транш, Офис президента Украины
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