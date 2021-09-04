Новый транш МВФ планируют обсудить в сентябре – советник Зеленского

"Что касается новых возможных средств, которые мы должны получить от МВФ, вы помните, что был более чем успешный разговор президента [Владимира] Зеленского с управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Достигнута договоренность: в сентябре, буквально в ближайшие дни, мы ждем в Киеве миссию МВФ", – сказал советник.

Он сообщил, что Украина в рамках взятых на себя перед МВФ обязательств "усиливает независимость Нацбанка и активизирует усилия в борьбе с коррупцией" и парламент должен принять соответствующие законопроекты.

"Мы считаем, что все с нашей стороны сделано. И миссия МВФ будет в Киеве, и мы можем вынести вопрос об Украине на заседание совета директоров. Мы также ожидаем €600 млн – то, что называется макрофинансовой помощью от Европейского союза, – до 14 сентября. То есть вот буквально в ближайшие дни. Я боюсь говорить о сроках, потому что за это отвечает не Офис президента, а Кабинет Министров, но, как мы понимаем в Офисе президента, от премьера все движется в правильном направлении", – заявил экономист.

Он отметил, что сейчас золотовалютные резервы Украины составляют более $30 млрд.

"Это фактически более пяти месяцев, почти шесть месяцев нашего критического импорта, вдвое больше нормы, которая необходима, чтобы говорить, что страна находится в устойчивой финансовой ситуации с точки зрения внешних выплат", – сказал Устенко.

Советник отметил, что выплаты по внешнему долгу, которые Украина должна осуществить в сентябре, можно назвать "масштабными", но украинцам не стоит беспокоится.

"Выплаты, действительно, этого месяца большие, в сентябре $2,8 млрд. Первая выплата уже была сделана на этой неделе. Мы выплатили $1,5 млрд по европейским облигациям, которые брались в 2015 году еще предыдущей администрацией. Деньги выплачены. Следующая крупная выплата, которая должна быть в этом месяце, – еще $1 млрд. Опять же выплата, которую делают по долгам, взятым в 2016 году. И незначительная выплата в $300 млн должна будет пойти под конец этого месяца, но "подушка безопасности" полностью сформирована. Нет причин для опасений", – сказал он.