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ПОЛИТИКА

В "Нашем крае" заявили, что за очередной транш от МВФ украинцы будут расплачиваться "драконовской коммуналкой и отменой льгот"

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Александр Мазурчак: Даже уже имеющихся результатов такого сотрудничества достаточно, чтобы увидеть, как негативно это отразится на простом украинце
Александр Мазурчак: Даже уже имеющихся результатов такого сотрудничества достаточно, чтобы увидеть, как негативно это отразится на простом украинце
Фото: nashkray.org

Требования миссии Международного валютного фонда, которая в сентябре прибывает в Украину для рассмотрения вопроса о выделении второго кредитного транша по программе stand-by, приведет к социально-экономическому кризису, заявил сопредседатель политической партии "Наш край" Александр Мазурчак. Об этом 27 августа пишет сайт партии.

"Сумма второго транша пока не определена, по предварительным оценкам, она может составлять $0,7–1,4 млрд. В то же время транши в рамках этой программы предоставляются только после выполнения условий и соблюдения предварительных договоренностей. И эти договоренности и условия касаются весьма чувствительных сфер жизни рядовых украинцев и бизнеса", – сказал политик.

В "Нашем крае" перечислили шаги, которые Украина уже сделала ради денег МВФ: 

  • отменила фиксированную максимальную величину для тарифов на тепло. Это прямой путь к повышению тарифов;
  • пообещала не вводить новые освобождения от уплаты налогов или налоговые льготы, включая свободные экономические зоны, льготные ставки и пошлины;
  • продолжает закрывать школы и 10–11 классы. Треть учителей могут остаться без работы, а огромное количество детей не сможет получить достойное образование выше девяти классов;
  • обязалась разработать инструменты для обеспечения принудительного взыскания платежей с домохозяйств за тепло. Будет нечем платить за коммуналку – заберут имущество.

"Как видите, даже уже имеющихся результатов такого сотрудничества достаточно, чтобы увидеть, как негативно это отразится на простом украинце. Мы на пороге нового отопительного сезона с заоблачными ценами на газ и на этом фоне убрали фиксированную максимальную величину для тарифов на тепло. Мы не будем стимулировать бизнес новыми льготными программами. Подрываем систему образования и "закручиваем гайки" во взыскании долгов. Это все – ради транша. Но разве не транш должен быть ради людей?" – отметил Мазурчак.

Правительство должно сконцентрировать усилия не на углублении отношений и долговой яме перед МВФ, а на поддержке малого и среднего бизнеса, на развитии экономики, чтобы как можно быстрее избавиться от долгов и стать "самодостаточным, сильным и действительно независимым государством", добавили в партии "Наш край".

В политсиле подчеркнули, что МВФ, как любой кредитор, "отстаивает свои корыстные интересы и выдвигает такие требования перед Украиной, которые гарантируют увеличение зависимости и увеличение долгов, а не возможность рассчитаться с ними".

"Поэтому ставя желание угодить МВФ выше потребности собственного народа, украинская власть изменяет интересам государства", – подытожили в пресс-службе партии.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

Миссия Международного валютного фонда 21–23 декабря 2020 года начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский выражал уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. По словам советника главы государства по экономическим вопросам Олега Устенко, в сентябре Украина может получить от МВФ транш в размере $700 млн по программе stand-by.

Теги: МВФ, экономика, правительство, реформы, долги, кредиты, транш, Наш край, школы, Александр Мазурчак
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