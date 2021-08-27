В "Нашем крае" заявили, что за очередной транш от МВФ украинцы будут расплачиваться "драконовской коммуналкой и отменой льгот"

Александр Мазурчак: Даже уже имеющихся результатов такого сотрудничества достаточно, чтобы увидеть, как негативно это отразится на простом украинце Фото: nashkray.org

"Сумма второго транша пока не определена, по предварительным оценкам, она может составлять $0,7–1,4 млрд. В то же время транши в рамках этой программы предоставляются только после выполнения условий и соблюдения предварительных договоренностей. И эти договоренности и условия касаются весьма чувствительных сфер жизни рядовых украинцев и бизнеса", – сказал политик.

В "Нашем крае" перечислили шаги, которые Украина уже сделала ради денег МВФ:

отменила фиксированную максимальную величину для тарифов на тепло. Это прямой путь к повышению тарифов;

пообещала не вводить новые освобождения от уплаты налогов или налоговые льготы, включая свободные экономические зоны, льготные ставки и пошлины;

продолжает закрывать школы и 10–11 классы. Треть учителей могут остаться без работы, а огромное количество детей не сможет получить достойное образование выше девяти классов;

обязалась разработать инструменты для обеспечения принудительного взыскания платежей с домохозяйств за тепло. Будет нечем платить за коммуналку – заберут имущество.

"Как видите, даже уже имеющихся результатов такого сотрудничества достаточно, чтобы увидеть, как негативно это отразится на простом украинце. Мы на пороге нового отопительного сезона с заоблачными ценами на газ и на этом фоне убрали фиксированную максимальную величину для тарифов на тепло. Мы не будем стимулировать бизнес новыми льготными программами. Подрываем систему образования и "закручиваем гайки" во взыскании долгов. Это все – ради транша. Но разве не транш должен быть ради людей?" – отметил Мазурчак.

Правительство должно сконцентрировать усилия не на углублении отношений и долговой яме перед МВФ, а на поддержке малого и среднего бизнеса, на развитии экономики, чтобы как можно быстрее избавиться от долгов и стать "самодостаточным, сильным и действительно независимым государством", добавили в партии "Наш край".

В политсиле подчеркнули, что МВФ, как любой кредитор, "отстаивает свои корыстные интересы и выдвигает такие требования перед Украиной, которые гарантируют увеличение зависимости и увеличение долгов, а не возможность рассчитаться с ними".

"Поэтому ставя желание угодить МВФ выше потребности собственного народа, украинская власть изменяет интересам государства", – подытожили в пресс-службе партии.