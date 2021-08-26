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Кабмин направит часть денег, полученных от МВФ, на социальные выплаты – Шмыгаль

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Получение помощи от МВФ не повлияет на решение Украины продолжать сотрудничество с фондом в рамках программы stand-by, отметил Шмыгаль
Получение помощи от МВФ не повлияет на решение Украины продолжать сотрудничество с фондом в рамках программы stand-by, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины планирует направить средства из $2,7 млрд, полученных от Международного валютного фонда (МВФ), на социальные выплаты. Об этом 26 августа на заседании правительства, которое транслировалось на YouTube-канале Кабмина, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"23 августа мы получили $2,7 млрд от МВФ. Это не кредит, а безвозвратная помощь. Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления", – сказал Шмыгаль.

При этом получение транша от МВФ не повлияет на решение Украины продолжать сотрудничество с фондом в рамках программы stand-by добавил глава Кабмина.

Контекст:

9 июля в МВФ одобрили дополнительную эмиссию специальных прав заимствования на $650 млрд. Деньги должны пойти на восстановление мировой экономики после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

2 августа решение о выделении странам – членам Фонда $650 млрд принял совет управляющих МВФ.

23 августа в МВФ заявили о вступлении в силу решения о распределении денег, из которых $2,7 млрд было выделено Украине на безвозвратной основе. В этот же день в Нацбанке сообщили, что средства поступили на счет Украины.

В Минфине Украины говорили, что помощь от МВФ может быть направлена на финансирование бюджета Украины.

Теги: Украина, Кабинет Министров, МВФ, правительство, социальные выплаты, помощь, деньги, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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