Кабмин направит часть денег, полученных от МВФ, на социальные выплаты – Шмыгаль

Получение помощи от МВФ не повлияет на решение Украины продолжать сотрудничество с фондом в рамках программы stand-by, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

"23 августа мы получили $2,7 млрд от МВФ. Это не кредит, а безвозвратная помощь. Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления", – сказал Шмыгаль.

При этом получение транша от МВФ не повлияет на решение Украины продолжать сотрудничество с фондом в рамках программы stand-by добавил глава Кабмина.