В Минфине рассказали, куда могут пойти $2,7 млрд от МВФ

"Специальные права заимствований могут быть конвертированы в валюту и использованы для финансирования бюджета в этом бюджетном периоде или сохранены для обеспечения финансирования бюджета в следующих бюджетных периодах", – говорится в сообщении.

В Минфине добавили, что решение о распределении этих средств будет приниматься в соответствии с украинским законодательством.