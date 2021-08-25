В США изучают возможность предоставления Украине гарантий по госдолгу при условии сотрудничества с МВФ – глава Минфина

Предыдущая администрация США такую практику не применяла, а нынешняя еще формирует позицию, пояснил Марченко Фото: mof.gov.ua

"Была встреча в казначействе США. Мы обсуждали вопросы получения новой гарантии, пролонгации старой, других вариантов возможной помощи Украине со стороны США", – сказал Марченко.

По его словам, правительство США рассматривает возможность предоставления гарантии Украине в таком формате.

"Украина является приоритетом, если такое решение примут. Предыдущая администрация [экс-президента Дональда] Трампа такую практику не применяла, а нынешняя еще формирует позицию", – добавил Марченко.

Как подчеркнул министр, ключевым условием такого решения будет продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).