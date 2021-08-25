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В США изучают возможность предоставления Украине гарантий по госдолгу при условии сотрудничества с МВФ – глава Минфина

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Предыдущая администрация США такую практику не применяла, а нынешняя еще формирует позицию, пояснил Марченко
Предыдущая администрация США такую практику не применяла, а нынешняя еще формирует позицию, пояснил Марченко
Фото: mof.gov.ua

В США рассматривают возможность возобновить практику предоставления Украине гарантий по облигациям государственного долга, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя свой визит в Вашингтон в июле.

"Была встреча в казначействе США. Мы обсуждали вопросы получения новой гарантии, пролонгации старой, других вариантов возможной помощи Украине со стороны США", – сказал Марченко.

По его словам, правительство США рассматривает возможность предоставления гарантии Украине в таком формате.

"Украина является приоритетом, если такое решение примут. Предыдущая администрация [экс-президента Дональда] Трампа такую практику не применяла, а нынешняя еще формирует позицию", – добавил Марченко.

Как подчеркнул министр, ключевым условием такого решения будет продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Контекст:

В соответствии с государственным бюджетом Украины, предельный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,39 трлн грн.

По данным Минфина, в 2021 году Украина должна выплатить 585,13 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга, образовавшегося на 1 января 2021 года: 166,33 млрд грн – по внешним долгам и 418,8 млрд грн – по внутренним.

По состоянию на конец апреля 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте составил 2,534 млрд грн ($91,33 млрд в эквиваленте в иностранной валюте).

Кабмин прогнозирует сокращение госдолга Украины до менее 50% ВВП в течение 2022–2024 годов.

Теги: США, МВФ, облигации, госдолг Украины, Сергей Марченко, сотрудничество, Минфин
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