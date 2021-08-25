В США изучают возможность предоставления Украине гарантий по госдолгу при условии сотрудничества с МВФ – глава Минфина

"Была встреча в казначействе США. Мы обсуждали вопросы получения новой гарантии, пролонгации старой, других вариантов возможной помощи Украине со стороны США", – сказал Марченко.
По его словам, правительство США рассматривает возможность предоставления гарантии Украине в таком формате.
"Украина является приоритетом, если такое решение примут. Предыдущая администрация [экс-президента Дональда] Трампа такую практику не применяла, а нынешняя еще формирует позицию", – добавил Марченко.
Как подчеркнул министр, ключевым условием такого решения будет продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
В соответствии с государственным бюджетом Украины, предельный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,39 трлн грн.
По данным Минфина, в 2021 году Украина должна выплатить 585,13 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга, образовавшегося на 1 января 2021 года: 166,33 млрд грн – по внешним долгам и 418,8 млрд грн – по внутренним.
По состоянию на конец апреля 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте составил 2,534 млрд грн ($91,33 млрд в эквиваленте в иностранной валюте).
Кабмин прогнозирует сокращение госдолга Украины до менее 50% ВВП в течение 2022–2024 годов.