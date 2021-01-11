В 2021 году Украина должна выплатить 585 млрд грн по госдолгу – Минфин

В текущем году Украине необходимо выплатить 166,33 млрд грн по внешним долгам и 418,8 млрд грн по внутренним, сообщают в Министерстве финансов Украины.

В 2021 году Украина должна потратить 585,13 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга, образовавшегося на 1 января 2021 года. Об этом свидетельствуют данные графика выплат, опубликованного на сайте Министерства финансов Украины.

Как видно из структуры выплат, 418,80 млрд грн из общей суммы пойдут на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга, 166,33 млрд грн – государственного внешнего долга.

По графику более 70 млрд грн необходимо выплатить по внешним и внутренним долгам в марте. В июне необходимо выплатить 59,7 млрд грн по внутреннему долгу и 17,11 млрд грн по внешнему долгу. Пик платежей приходится на сентябрь: 20,37 млрд грн по внутреннему госдолгу и 81,4 млрд грн по внешнему госдолгу.

Указанные суммы касаются только сделок, действующих на 1 января 2021 года.

В 2020 году, по данным Счетной палаты, каждая седьмая гривна доходов госбюджета шла на обслуживание долга.

В сентябре 2020 в Минфине заявили, что Украина постепенно выходит из долговой ямы.