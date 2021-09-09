Гетманцев рассказал, когда Украина получит транш от МВФ

Он отметил, что Украина должна выполнить требования МВФ, чтобы получить транш.

"Все, что необходимо сделать от нас, это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год", – сказал Гетманцев.

Возможность предоставления Украине очередного транша МВФ обсудят во время визита миссии фонда в сентябре. Об этом 3 сентября сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.