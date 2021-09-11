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ПОЛИТИКА

Чиновник МВФ от Украины назвал дату приезда миссии Фонда в страну

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Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by
Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by
Фото: ЕРА

Международный валютный фонд отправит миссию в Украину в течение следующих 10–12 дней. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован 11 сентября во время панельной дискуссии на форуме YES Brainstorming в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Миссия будет работать над соглашением stand-by и в будущем поддерживать экономику Украины. Целью программы МВФ является выравнивание Украины в экономическом развитии с соседними странами. Для этого нашей стране нужен рост экономики больше, чем в Польше, Венгрии или Турции. Мировая экономика будет расти на 6,5% и более, а Украина должна догнать такой рост", – сказал чиновник.

Рашкован добавил, что Украина хорошо проходит экономический кризис из-за эпидемии COVID-19. Цель МВФ заключается в том, чтобы Украина выравнялась по показателям экономического роста со своими соседями.

"Мировая экономика будет расти на 6%, поэтому мы должны стремиться к такому же росту. МВФ готов поддержать Украину в разработке политик, которые помогут решить эти вопросы", – заключил он.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. 28 июля он сказал, что страна готова получить этот транш.

Теги: Турция, Польша, МВФ, экономика, Венгрия, кризис, Владислав Рашкован, соглашение, экономический кризис
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