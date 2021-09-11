Чиновник МВФ от Украины назвал дату приезда миссии Фонда в страну

"Миссия будет работать над соглашением stand-by и в будущем поддерживать экономику Украины. Целью программы МВФ является выравнивание Украины в экономическом развитии с соседними странами. Для этого нашей стране нужен рост экономики больше, чем в Польше, Венгрии или Турции. Мировая экономика будет расти на 6,5% и более, а Украина должна догнать такой рост", – сказал чиновник.

Рашкован добавил, что Украина хорошо проходит экономический кризис из-за эпидемии COVID-19. Цель МВФ заключается в том, чтобы Украина выравнялась по показателям экономического роста со своими соседями.

"Мировая экономика будет расти на 6%, поэтому мы должны стремиться к такому же росту. МВФ готов поддержать Украину в разработке политик, которые помогут решить эти вопросы", – заключил он.