Международные резервы Украины в августе возросли до $31,6 млрд

В НБУ отметили, что это самый высокий показатель с апреля 2012 года.

"В августе резервы выросли на 9,2% благодаря прежде всего поступлению средств в сумме 1,9 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) в пределах общего распределения от Международного валютного фонда ($2,7 млрд. – "ГОРДОН")", – заявили в пресс-службе.

Также динамику резервов определяли операции НБУ на межбанковском валютном рынке (по итогам августа НБУ купил на межбанке $348,3 млн), операции с внешним долгом ($8,8 млн поступлений и $188 млн расходов на обслуживание госдолга), а также переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – говорится в сообщении.