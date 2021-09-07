Международные резервы Украины в августе возросли до $31,6 млрд

В НБУ отметили, что это самый высокий показатель с апреля 2012 года.
"В августе резервы выросли на 9,2% благодаря прежде всего поступлению средств в сумме 1,9 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) в пределах общего распределения от Международного валютного фонда ($2,7 млрд. – "ГОРДОН")", – заявили в пресс-службе.
Также динамику резервов определяли операции НБУ на межбанковском валютном рынке (по итогам августа НБУ купил на межбанке $348,3 млн), операции с внешним долгом ($8,8 млн поступлений и $188 млн расходов на обслуживание госдолга), а также переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют.
"Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – говорится в сообщении.
По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15%, на 1 января 2021-го они составили $29,133 млрд (в эквиваленте).
По данным НБУ, по состоянию на 1 августа мдународные резервы Украины составляли $28,951 млрд (в эквиваленте).