Международные резервы Украины в июле выросли на 2,1% – Нацбанк

По данным НБУ, по состоянию на 1 июля международные резервы Украины составляли $28,357 млрд Фото: depositphotos.com

Как отметили в НБУ, рост резервов на 2,1% прежде всего связан с размещением правительством еврооблигаций и покупкой Национальным банком валюты на межбанковском валютном рынке.

"В общем динамику резервов в течение июля определяли следующие факторы: операции по управлению государственным долгом, операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют)", – говорится в сообщении.

По данным НБУ, нынешний объем международных резервов покрывает 4,1 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.