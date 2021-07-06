Международные резервы Украины в июне выросли на 2% – НБУ

На 1 июля международные резервы Украины по предварительным данным составили $28,357 млрд Фото: depositphotos.com

"В июне они выросли на 2% благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и интервенциям Национального банка, которые компенсировали погашение внешних и внутренних обязательств государства", – говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, на динамику резервов в течение июня повлияли операции по управлению государственным долгом, операции НБУ на межбанковском валютном рынке и переоценка финансовых инструментов.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, чего достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркнули в НБУ.