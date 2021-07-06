Международные резервы Украины в июне выросли на 2% – НБУ

"В июне они выросли на 2% благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и интервенциям Национального банка, которые компенсировали погашение внешних и внутренних обязательств государства", – говорится в сообщении.
По данным Нацбанка, на динамику резервов в течение июня повлияли операции по управлению государственным долгом, операции НБУ на межбанковском валютном рынке и переоценка финансовых инструментов.
"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, чего достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркнули в НБУ.
По данным НБУ, по состоянию на 1 июня международные резервы Украины составляли $27,84 млрд (в эквиваленте).
По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15%, на 1 января 2021-го они составили $29,133 млрд (в эквиваленте).