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В НБУ прогнозируют увеличение международных резервов Украины до $31 млрд

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По данным НБУ, по состоянию на 1 июля международные резервы Украины составляли $28,357 млрд
По данным НБУ, по состоянию на 1 июля международные резервы Украины составляли $28,357 млрд
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины прогнозирует увеличение международных резервов страны до $29–31 млрд. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Нацбанка.

В НБУ отметили, что ожидают прогресса в переговорах Украины с МВФ.

"Длительное торможение в выполнении соглашения о сотрудничестве с МВФ создает риски для финансирования дефицита государственного бюджета прежде всего в последующие годы. Также это может привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий, что заставит центробанк проводить более жесткую монетарную политику. В то же время выполнение программы сотрудничества с МВФ позволит привлечь предусмотренный объем официального финансирования и удешевить другие привлечения на внешнем и внутреннем рынках. Это также позволит удерживать международные резервы на уровне $29–31 млрд в 2021–2023 годах", – говорится в сообщении.

При этом ключевыми рисками для макропрогноза в Нацбанке назвали усиление карантина, распространение штамма коронавируса "Дельта", а также более длительный и существенный, чем предполагалось, инфляционный всплеск в мире. В НБУ считают, что эти факторы могут негативно отразиться на украинской экономике.

Контекст:

По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15%, на 1 января 2021-го они составили $29,133 млрд (в эквиваленте).

По данным НБУ, по состоянию на 1 июля международные резервы Украины составляли $28,357 млрд (в эквиваленте).

Теги: Украина, МВФ, НБУ, экономика, переговоры, карантин, Нацбанк, золотовалютные резервы, финансирование, сотрудничество, коронавирус, Дельта
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