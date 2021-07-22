В НБУ прогнозируют увеличение международных резервов Украины до $31 млрд

В НБУ отметили, что ожидают прогресса в переговорах Украины с МВФ.

"Длительное торможение в выполнении соглашения о сотрудничестве с МВФ создает риски для финансирования дефицита государственного бюджета прежде всего в последующие годы. Также это может привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий, что заставит центробанк проводить более жесткую монетарную политику. В то же время выполнение программы сотрудничества с МВФ позволит привлечь предусмотренный объем официального финансирования и удешевить другие привлечения на внешнем и внутреннем рынках. Это также позволит удерживать международные резервы на уровне $29–31 млрд в 2021–2023 годах", – говорится в сообщении.

При этом ключевыми рисками для макропрогноза в Нацбанке назвали усиление карантина, распространение штамма коронавируса "Дельта", а также более длительный и существенный, чем предполагалось, инфляционный всплеск в мире. В НБУ считают, что эти факторы могут негативно отразиться на украинской экономике.